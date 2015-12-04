Tahir Elçi cinayetinde polis, saldırıyı gerçekleştirenleri takip ediyormuş!

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin hayatını kaybettiği ve 2 polisin şehit olduğu saldırının tutanakları ortaya çıktı. Elçi’nin vurulduğu günün akşamında hazırlanan tutanağa göre, polis ekibi, bir gün önce beyaz Toros’tan polislere ateş açtığı iddia edilen YDG-H'lileri yolda takibe aldı. Ekip, Merkez’e "Bu taksi incelense iyi olur" anonsu geçti. Araç Balıkçılarbaşı mevkisine geldiğinde müdahaleye giden 3 polisten 2’si içeriden açılan ateş sonucu şehit edildi. Polis tutanağında "çevrede bulunan vatandaşların zarar görmemeleri için şüphelilere dikkatli ateş edilmiş fakat hedeflerin hareketli olması, olayın çok kısa bir zaman içinde gerçekleşmesi ve sağlıklı bir şekilde hedef alınamaması sebebiyle şahısların etkisiz hale getirilmeleri mümkün olmamıştır" dendi.

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, 28 Kasım Cumartesi sabahı, YDG-H'lilerin polise saldırısı sonrasında çıkan çatışmada, hayatını kaybetti. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nün hazırladığı tutanak, Elçi’nin vurulduğu günün akşamı 21.00’de çatışmaya katılan polislere imzalatıldı ve soruşturma dosyasına eklendi. Tutanakta, Sur ilçesinde Dört Ayaklı Minare önünde yapılacak olan basın açıklamasıyla ilgili 10.15 sıralarında Güvenlik Şube, Terörle Mücadele (TEM) Şube, Foto Film Şube ve İstihbarat Şube’den 9 ayrı ekibin görevlendirildiğine dikkat çekilerek, “Ekip otoları Balıkçılarbaşı otobüs duraklarına park edilerek, çevresinde ise çelik yelekli ve silahlı 3 nöbetçi görevlendirilmiştir. 10.40’ta basın açıklaması sorunsuz olarak başlamıştır” denildi.

Hürriyet'ten Arda Akın'ın haberine göre, tutanakta, basın açıklamasının yapıldığı dakikalarda, olaydan bir gün önce Bağlar ilçesinde beyaz Toros’tan polise yapılan silahlı saldırıyla ilişkili olabileceği tahmin edilen YDG-H üyesi olduğu öne sürülen Mahsum Gürkan ve kimliği tespit edilemeyen iki şüphelinin taksiye bindiklerinin tespit edildiği anlatılarak şu bilgilere yer verildi:

“Aracın Kayapınar ilçesinden Sur ilçesine hareket halinde olduğu, bu sebeple TEM’in ilgili amiri telsiz üzerinden aracın alınması ve incelenmesi için bölgeye ekip sevk edilmesi istendi. Araca yakın ekip Turistik Caddesi üzerinde taksinin görülmesi üzerine takibe alınmak istenmişse de hareket kabiliyetinin zayıf olması nedeniyle yakalama mümkün olmamıştır. Taksiyi takip eden ekip daha sonra Gazi Caddesi’ne dönüş yaptığı sırada haber merkezine telsizle, ‘TT 0980 plakalı araç alınıp incelense iyi olur’ şeklinde anons geçmiştir.

Saat 10.50 sıralarında bölgede bulunan iki farklı ekipten TEM Şube’de görevli polis memuru Ahmet Çiftaslan, aynı şubede görevli Cengiz Erdur ve Çevik Kuvvet Şubesi gazcı timde görevli polis memuru araca doğru hareket etmiş, aniden taksinin ön sağ yolcu koltuğunda bulunan şahıs ve arka koltukta oturan başka bir şahıs güvenlik görevlilerine ateş etmişlerdir. Saldırıda, Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur şehit olmuş, diğer polis memuru ise yara almadan kurtulmuştur. Ticari araç sürücüsü, Melik Ahmet Caddesi istikametine kaçarken, diğer iki şahıs ise Yenikapı Sokak istikametine kaçmıştır. Silahlı saldırı yapılmadan önce basın açıklaması sorunsuz bitmiş, dağılımlar başlamıştır. Ancak Tahir Elçi basın mensupları ve vatandaşlarla sohbet etmeye devam etmiştir.

Sağlıklı hedef alınmadı

Bu esnada, saldırıyı gerçekleştiren ve Yenikapı Sokak içerisine kaçan iki şahıs, Dört Ayaklı Minare istikametine hedef gözetmeksizin rastgele ve çevreye ateş ederek kaçmaya devam etmiştir. Minarenin arka kısmında bulunan sokaklardan da eş zamanlı olarak polislere ve vatandaşlara uzun namlulu olduğu değerlendirilen silahlarla yoğun ateş açılmıştır.

Bu sırada basın açıklamasıyla ilgili görev alan polislerden biri, kaçan şahısları etkisiz hale getirmek için çatışmaya girmiş ve karnından yaralanmıştır. Açıklama yapılan yere doğru koşan şahısları fark eden görevli polisler, kendilerine ateş edilmesi üzerine karşılık vermiş, arkada koşan şahıs silahla vurulmuş, sendelemiş hatta elindeki silahı kendisine ateş eden görevlimize fırlatmıştır. Ancak çevrede bulunan vatandaşların zarar görmemeleri için şüphelilere dikkatli ateş edilmiş fakat hedeflerin hareketli olması, olayın çok kısa bir zaman içinde gerçekleşmesi ve sağlıklı bir şekilde hedef alınamaması sebebiyle şahısların etkisiz hale getirilmeleri mümkün olmamıştır. Şahıslar minareyi de geçtikten sonra arka sokaklara doğru kaçmışlardır.

Şahısların kaçtığı ara sokaktan seri bir şekilde uzun namlulu olduğu tahmin edilen silah sesi gelmesi üzerine, bombalı tuzaklama olabileceği ve yüksek oranda güvenlik zafiyeti oluşacağından sözkonusu sokaklara girilememiş ve ara sokaklardan 5 dakika süreyle silah sesleri gelmeye devam etmiştir.”

Ambulans giremedi

Elçi’nin YDG-H'lilerden birinin tabancasını fırlattığı yerde yüz üstü yattığının tespit edilmesi üzerine ambulans çağırıldığı ve destek ekip talep edildiği yazılan tutanakta, olay sonrası gelişmelere şöyle yer verildi:

“Takviye kuvvet olarak zırhlı ekip ve ambulanslar kısa sürede olay yerine gelmesine rağmen terör örgütü mensuplarının yoğun saldırıları devam ettiğinden ambulans sokağa girememiş ve yerde yatan şahıs ve diğer vatandaşların yanına gidilmesi mümkün olmamıştır. Takviye ekiplerin gelmesiyle çatışma devam etmesine rağmen, bölgeye girilmiş ve yaralı polis memuru ile gazeteci olay bölgesinden çıkarılmıştır. Bölgede güvenlik önlemlerinin alınması üzerine yapılan incelemede yerde yatan kişinin Tahir Elçi olduğu anlaşılmıştır. Tahir Elçi, sağlık ekipleri ve güvenlik görevlilerince ambulansa konulmuştur. Elçi’nin ayağının yanında bulunan ve üzerinde Astra Glock yazılı içinde 6 mermi bulunan tabanca incelenmek üzere muhafaza altına alınmıştır.”

Polislerin silahlarına kriminal inceleme

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Tahir Elçi’nin polisin silahından çıkan kurşunla kaza sonucu vurulduğu yönündeki iddialar da araştırılıyor. Silahlı çatışmanın gerçekleştiği anlarda bölgede görev yapan 24 polis memurunun kullandığı silahlara el konuldu ve kriminal inceleme yapılmak üzere laboratuvara gönderildi. Taksinin durdurulması sırasında, saldırganları takipte olan diğer ekibin ihmali olup olmadığı da araştırılıyor. Olay yerinde bulunan mermi çekirdeği üzerinde de kan incelemesi yapıldığı ve sonuçların, Tahir Elçi’nin kanı örnekleriyle karşılaştırılacağı belirtildi.