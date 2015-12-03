Tahir Elçi soruşturmasında 4 polisin tutuklanması istendi

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin yaşamını yitirdiği olayla ilgili olarak, sokakta bulunup ateş eden 4 polisin tutuklanması için savcılığa başvuran Diyarbakır Barosu yöneticileri, soruşturmanın polisten alınarak jandarmaya verilmesini istedi.

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin yaşamını yitirmesine ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında bugün savcılığa dilekçe ile başvuran Diyarbakır Barosu yöneticileri, Elçi'nin vurulması sırasında sokakta bulunan ve ateş eden 4 polisin delilleri karartabileceği ihtimaline karşılık tutuklanmasını istedi.

Başvuruda 4 polisin şüpheli olarak ifadesinin alınmasını talep eden avukatlar, soruşturmanın tarafsız olarak yürütülebilmesi için Emniyet Müdürlüğü'nden alınarak Jandarma Komutanlığı'na verilmesini istedi.