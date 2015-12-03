Tahir Elçi'nin vurulduğu sokakta yedi polis ve polis kamerası varmış!

Tahir Elçi'nin vurulduğu sokakta olay anında iki polis kamerasının da çekim yaptığını saptayan avukatlar, bu görüntülerin savcılık dosyasına getirilmesi için başvuru yaptı.

Radikal’den İsmail Saymaz’ın haberine göre Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni bulgulara ulaşıldı. Avukatların yaptığı inceleme sonucunda Elçi'nin vurulduğu anda Yenikapı Sokak'ta 7 polisin bulunduğu saptandı.

Bunun yanı sıra gazeteciler dışında iki kameranın da çekim yaptığı; kameralardan birinin Emniyet'e ait olduğu, diğerinin ise yine "istihbari" amaçlı olarak görev yaptığı düşünülüyor.

Avukatlar savcılığa başvurarak, bu kayıtların getirilmesini istedi. Ancak henüz avukatlara bir yanıt verilmediği ortaya çıktı.