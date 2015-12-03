Tahir Elçi cinayetine ilişkin soruşturmada üç kişi gözaltına alındı

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin öldürülmesiyle ilgili soruşturmada üç kişi gözaltına alındı.

Balıkçılarbaşı Meydanı’nda iki polisi öldürüp Tahir Elçi’nin bulunduğu sokaka girenlerden Uğur Yakışır’ın ağabeyi N.Y., kuzeni O.Y. ve bir arkadaşı M.E. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Gözaltına alınan üç kişinin Terörle Mücadele Şubesi’nde sorgulanacağı öğrenildi.

Elçi’nin vurulduğu Sur ilçesinde dün sabaha karşı ilan edilen sokağa çıkma yasağı sürüyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, cinayet mahalindeki incelemede biri deforme olmuş mermi çekirdeği olmak üzere 83 delil tespit edildiğini söylemişti.