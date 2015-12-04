Adli Tıp Uzmanı Biçer: Tahir Elçi cinayetini aydınlatacak tek delil mermi çekirdeği değil

Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Ümit Biçer, Tahir Elçi cinayetinde mermi çekirdeği tartışmaları ile ilgili olarak, cinayeti aydınlatacak tek delilin mermi çekirdeği olmadığını söyledi. Biçer, ‘’Mermi yoksa fail de yok, yorumları yapılması çok zorlamadır’’ dedi

Birgün’den Nurcan Gökdemir’in haberine göre, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin öldürülmesine ilişkin konuşan Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Ümit Biçer, mermi çekirdeğinin bulunmasının önemli olduğunu ancak cinayeti aydınlatacak tek delilin mermi olmadığını, tanıkların aktarımlarının, olay yeriyle ilgili canlandırmaların, görüntü analizlerinin ve adli birimlerin kriminal alanda kullandığı yöntemlerin önemine vurgu yaptı.

Soruşturmalarda merminin, atıldığı silah ve mesafeyi anlama açısından çok önemli olduğunu belirten Biçer, şunları söyledi:

“Yara balistiği dediğimiz vücutta meydana gelen zarara bakarak kullanılan silah ,mermi üzerinden yorum yapmak güçleşir, mermi konusundan emin olursak mevcut yaralanmaları daha net değerlendirme ve onun hakkında konuşma hakkına sahip olabiliriz. Mermi, hangi silahtan atıldığını anlatır, kullanılan silahın özellikleri hep birlikte ele alındığında bu yaralanmanın ne kadar mesafeden olabileceği konusunda fikir söyleyebiliriz, söylemesek bile o silahla deneme atışları yapılarak gücü, yarattığı alan değerlendirilebilir.

Silahın özelliklerini değerlendirmek için merminin bulunması önemlidir, diğer taraftan mermi bize geçtiği yerlerdeki, temas ettiği yerlerdeki delilleri anlatan önemli bir veridir. Tahir Elçi’nin kafasına girip çıkan mermiden söz ediyorsak buradaki kemik, beyin dokuları, kan bulaşığı merminin üzerinde yer alacaktır.

Bu mermi sonra başka bir yere isabet etmese bile kafatasına girip çıktığı için form kaybedebilir deforme olabilir ama başka bir yere rastlamamışsa, betona, demire, sert bir cisme isabet etmemişse mermi çekirdeğinin üzerinde çıktığı silaha ait izler yer alacaktır. Bu da soruşturmada çok önemli veriler sağlar. Mermi önemlidir ancak mermi yoksa fail yok, sonuç yok tarzında yorum yapılması da çok zorlamadır.”

“Uzak mesafeden atış yapıldığını düşünüyoruz”

Adli Tıp’ta 30-50 santimetre arasının yakın atış, 50 santimetrenin üzerinin de uzak atış olarak değerlendirildiğinin altını çizen Biçer, “Ben ve çok sayıda uzman atışın yakın ateş mesafesi dışından yapıldığını düşünüyoruz’’ dedi.