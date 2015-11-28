Tahir Elçi'nin hayatını kaybettiği saldırıda yaralanan ikinci polis de şehit oldu

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin hayatını kaybettiği saldırıda ikinci polis de şehit oldu. Hayatını kaybeden polis memurunun Cengiz Erdur olduğu duyuruldu.

Bugün gerçekleştirilen saldırıda Tahir ELçi'nin yanı sıra bir polis de şehit olmuş, 1'i ağır 2 yaralı polis hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan açıklamada ağır yaralı polisin de şehi olduğu duyuruldu.

Saldırıda şehit olan polis memuru Ahmet Çiftaslan'ın ardından ağır yaralanan ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören polis memuru Cengiz Erdur da yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit oldu. Diğer polis memurunun tedavisine ise hastanede devam ediliyor.