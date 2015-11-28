Tahir Elçi'nin ardından: Hoşçakalın dostlar, iyilikle kalın...

Diyarbakır’da, sokağa çıkma yasağı zamanında zarar gören “Dört Ayaklı Minare”yle ilgili yapılan basın açıklaması sonrasında başına isabet eden tek kurşunla öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, yarın toprağa verilecek.

Veysi Polat'ın verdiği bilgiye göre, Tahir Elçi'nin cenazesi, Selahattin Eyüübi Devlet Hastanesi'nden saat 09.00'da alınıp, kortejler eşliğinde Koşuyolu parkına getirilecek. Elçi'nin cenazesi, yürüyüş eşliğinde 4 kilometre mesafedeki Yeniköy mezarlığına götürülecek ve öğle namazının ardından Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Diyarbakır'da yarın tüm kepenklerin kapalı olacağı bildirilirken, cenazenin 1991'deki Vedat Aydın cinayeti sonrasında düzenlenen törenin ardından, kentte gerçekleşen en kalabalık cenaze töreni olması bekleniyor.

Hayatını kaybetmesinin ardından, Tahir Elçi'nin yakınları tarafından yönetimi devralınan Twitter hesabından da şu paylaşım yapıldı: