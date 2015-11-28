T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tahir Elçi'nin ardından: Hoşçakalın dostlar, iyilikle kalın...

Diyarbakır Baro Başkanı Elçi, 4 kilometrelik bir yürüyüşle uğurlanacak

28 Kasım 2015 23:20

Diyarbakır’da, sokağa çıkma yasağı zamanında zarar gören “Dört Ayaklı Minare”yle ilgili yapılan basın açıklaması sonrasında başına isabet eden tek kurşunla öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, yarın toprağa verilecek. 

Veysi Polat'ın verdiği bilgiye göre, Tahir Elçi'nin cenazesi, Selahattin Eyüübi Devlet Hastanesi'nden saat 09.00'da alınıp, kortejler eşliğinde Koşuyolu parkına getirilecek. Elçi'nin cenazesi, yürüyüş eşliğinde 4 kilometre mesafedeki Yeniköy mezarlığına götürülecek ve öğle namazının ardından Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Diyarbakır'da yarın tüm kepenklerin kapalı olacağı bildirilirken, cenazenin 1991'deki Vedat Aydın cinayeti sonrasında düzenlenen törenin ardından, kentte gerçekleşen en kalabalık cenaze töreni olması bekleniyor. 

Hayatını kaybetmesinin ardından, Tahir Elçi'nin yakınları tarafından yönetimi devralınan Twitter hesabından da şu paylaşım yapıldı:

 

ETİKETLER

tahir elçitahir elçinin cenazesi ne zaman kalkacakcenazediyarbakır
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2015-11-28T23:20:00+02:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/tahir-elcinin-ardindan-hoscakalin-dostlar-iyilikle-kalin,318399","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/tahir-elcinin-ardindan-hoscakalin-dostlar-iyilikle-kalin,318399"}]

İlgili Haberler

Tahir Elçi’nin eşi morgun önünde göz yaşlarına boğuldu

Elçi'yi yakınları sakinleştirdi

Tahir Elçi'nin hayatını kaybettiği saldırıda yaralanan ikinci polis de şehit oldu

Saldırıda yaralanan diğer memurun tedavisine devam ediliyor

Sabah'ın "Tahir Elçi'nin eşi 'Katil PKK dedi" haberini HDP'li Beştaş yalanladı

"Sadece ‘ben bu acıyı nasıl kaldıracağım’ diye feryat etti"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24