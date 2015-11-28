Sabah'ın "Tahir Elçi'nin eşi 'Katil PKK dedi" haberini HDP'li Beştaş yalanladı

Sabah gazetesinin, öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi’nin, “Katil PKK” diye bağırdığı yönündeki haberine, HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’tan yalanlama geldi.

T24’ten Rabia Çetin’e konuşan Meral Danış Bektaş, “Biz morgun önüne gittiğimizde daha eşi gelmemişti. Geldiğinde onu karşıladım ve çok uzun süre yanındaydım. Asla ‘katil PKK’ diye bir söz söylemedi. Türkan’ı da Tahir’i de yakından tanıyorum böyle bir söz sarf edecek bir insan değildir. Sadece ‘ben bu acıyı nasıl kaldıracağım’ diye feryat etti” dedi.

Sabah gazetesi, ensonhaber.com'a dayandırdığı haberinde, Tahir Elçi'nin hayatını kaybetmesinin ardından morga gelen Türkan Elçi'nin "Kattil PKK" diye bağırdığını ve çevredeki HDP'lilerin de Elçi'ye tepki gösterdiğini iddia etmişti.