Tahir Elçi: Silahlı gruplar Silvan’dan çekildi, devlet de yasağa son versin

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 11 gündür devam eden sokağa çıkma yasağına ilişkin değerlendirmede bulunan Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, “Silvan’da silahlı gruplar geri çekildi. Devlet de artık sokağa çıkma yasağını sonlandırsın” dedi.

3 Kasım’da Silvan’ın Tekel, Mescit ve Konak Mahallelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 11 gündür yasağın devam ettiği mahallelerde, elektrik, su, ekmek, internet ve iletişim kesikliği yaşanıyor.İHD Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici 11 günde 10'nu aşkın can kaybı olduğunu ve 17 kişinin ağır yaralandığını belirtirken Özgürlükçü Hukukçular Derneği de bugün Silvan'da 50 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. 1 Haftadır Silvan'da bulunan HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan da, "Silvan'da polis, asker ölümleri daha fazla. ancak bunu kamuoyundan gizliyorlar" dedi.

İlçe merkezinde çatışmalar ara ara yoğunlaşırken çatışan tarafların çok kayıp verdiğini söyleyen Tahir Elçi de Diyarbakır Barosu olarak günlerdir Silvan’daki çatışmaların son bulması için çağrıda bulunduklarını söyledi. Silahlı grupların bu çağrıya uyarak ilçe merkezinden çıktıklarını söyleyen Elçi, “Silahlı gruplar sivil alandan çekildi. Devlet de bir an önce sokağa çıkma yasağını sonlandırsın. Kent merkezinde artık operasyonlara gerek kalmadığı için sokağa çıkma yasağının gereği de kalmadı. Şu andan itibaren yasağın 1 saat daha uygulanması Silvan toplumun cezalandırılması demektir. Bu uygulamaya derhal son verilsin” diye konuştu.

“Maddi manevi ağır tahribat var”

En küçüğü 5 yaşında olmak üzere çok sayıda insanın yaralandığını ve polis, asker sivil 10’nu aşkın insanın da hayatını kaybettiğini vurgulayan Elçi, “Ağır silahların kullanıldığı mahallelerde yaralı ve ölümler dışında orada yaşayan insanlar ağır bir travma yaşıyor. İnsanlar dehşet ve korku içerisinde. 11 gündür eğitim hakkı, sağlık hakkı, günlük yaşam ticaret gibi tüm hakları neredeyse ihlal edildi. Bunların yanı sıra çok sayıda ev, dükkan, iş yeri ve araç tahrip edildi. Yakıldı, yıkıldı. Manevi tahribatının yanı sıra ağır bir maddi tahribat da var” sözleriyle kentin durumunu aktardı.

“Çatışmayı sivil alanlardan uzak tutsunlar”

“Silvan örneği bize büyük bir acı ve yıkımın yaşandığını gösterdi” diyen Elçi, “Bu ağır tahribat dolayısıyla çok sayıda ilçe merkezi içerisinde ve kent dışına göçler yaşandı. Elektrik, su, iletişim sıkıntısı yaşanıyor. Çatışan taraflara çağrımızdır savaşı sivil alanlardan uzak tutmalıdırlar. Sivillerin yaşadığı bölgede ağır silahlarla savaş toplumu cezalandırmaktır. Buna derhal son verilmelidir” sözleriyle çağrıda bulundu.

Son olarak "YDG-H ve gerilla ölümlerinin" yaşandığına dair yetkili mercilerin kendilerine bilgi verildiğini söyleyen Elçi, “Ancak bu ölümlere dair şimdiye kadar otopsi yapılmadığı gibi ortada onlara ait cenazeler de yok” dedi.

İHD: 10’nu aşkın can kaybı, 17 yaralı, 40 gözaltı

İnsan Hakları Derneği (İHD) Şube Başkanı Raci Bilici de kentte şimdiye kadar polis, asker ve sivil olmak üzere 10’nu aşkın can kaybının yaşandığını, aralarında ağır yaralı da olmak üzere 17 kişinin yaralandığını ve 40’a yakın gözaltı olduğunu söyledi. Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) de özellikle bugün yaşanan olaylarda aralarında avukatların da bulunduğu 50 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Aydoğan: “Polis, asker ölümlerini kamuoyundan saklıyorlar”

Günlerdir Silvan’da yasağın olduğu Mescit Mahallesi’nde bulunan HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’da Silvan’da büyük bir çatışma ve operasyonun yaşandığını belirterek, “Polis ve asker kaybı daha fazla ancak yetkililer bu durumu kamuoyundan saklıyor” iddiasında bulundu.

“Yakılmış, yıkılmış, harabeye dönmüş evlerle Silvan, Kobanê’ye döndü” diyen Aydoğan, “Çok yoğun göçler yaşanıyor. Çatışmalar dolayısıyla mahalleler insansızlaştırılıyor” dedi.

ÖHD: “Bölgede bulunan hiç kimsenin can güvenliği bulunmamaktadır”

ÖHD’de de bu akşam yaptığı yazılı açıklamada, “İlçe merkezinde ve birçok noktada tüm iletişim hatları, elektrik ve su gibi temel ihtiyaçlar devlet eliyle kesilmiştir. Bölgede bulunan kimsenin can güvenliği yok” ifadelerini kullandı. ÖHD, Aralarında HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve Milletvekillerinin de bulunduğu gruba bugün yapılan saldırılarda mahallelere girişlerin engellenmelerine rağmen avukatların bu mahallelere girerek incelemelerde bulunacakları da belirtildi.

TİHV: 3 mahallenin toplam nüfusu 14 bin 345

Son olarak Türkiye İnsan Hakları Vakfı (THİV) verilerine göre de sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Mescit Mahallesi 6 bin 340, Konak Mahallesi 5 bin 193, Tekel Mahallesi 2 bin 812 toplam 14 bin 345 nüfusa sahip. Toplamda 86 bin nüfusu olan Silvan’da 11 gündür devam eden yasak ile birlikte son iki ayda 6 defa sokağa çıkma yasağı ilan edildi.