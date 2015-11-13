HDP: Silvan'da Figen Yüksekdağ'ın üzerine ateş açıldı

Silvan’da çatışmaların yaşandığı yasaklı bölgeye yürümek isteyen HDP heyetine polis müdahale etti. HDP'den yapılan açıklamada, "Eş Genel Başkanımız Figen Yüksekdağ, milletvekillerimiz ve halkın üzerine ateş açıldı. 1 kişi yaralandı" denildi.

Cumhuriyet’in haberine göre, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 3 Kasım Salı günü ilan edilen sokağa çıkma yasağı 11’inci gününe girdi. HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 15 HDP milletvekili ile saat 13.40'da 11 gündür sokağa çıkma yasağının sürdüğü Konak mahallesine girdikleri belirtildi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca, Yüksekdağ, Ertuğrul Kürkçü, ÖDP Genel Başkanı Alper Taş ve İdris Baluken'in de aralarında bulunduğu 15 milletvekilinin yaklaşık 400 kişilik bir grup ile mahalleye girdiklerini ve zaman zaman patlama ile silah seslerinin geldiğini söyledi.

Polis havaya ateş açarak, mahalleye giren HDP heyetini engelledi. Silah sesleri üzerine heyetin yanında bulunan yüzlerce kişi yere yattı. HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, yaşanan olaydan sonra polisle uzun süre tartıştı.

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın Danışmanı Sıtkı Güngör twitter hesabından polisin silahından çıkan kurşunla Üstün Güneş isimli bir kişinin göğsünden ağır yaraladığını yazdı.

"Çalışmalar bitince yasak kalkacak"

Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, Silvan ilçesinde vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanması için başlatılan çalışmaların sürdüğünü, çalışmalar kapsamında bugün 3 mahallede 5-10 metre genişliğinde kazılan hendeklere kurulan çok sayıdaki patlayıcı tuzakların etkisiz hale getirilmeye çalışıldığını söyledi.

Vali Aksoy, patlayıcı tuzaklarını etkisiz hale getirirken zaman zaman yangın çıktığını da belirterek, "Bugün için bize bir çatışma ve temasın olduğuna dair bir bilgi gelmedi. Arkadaşlarımız mahallelerin bir çok noktasına yerleştirilen patlayıcıları temizlemeye çalışıyorlar. Hendekleri kapatmaya çalışıyorlar. Bugün gelen patlama sesleri, bu tuzakların etkisiz hale getirilmesinden kaynaklanıyor. Oradaki çalışmaları bir an önce yapıp sokağa çıkma yasağını kaldırmak istiyoruz. Çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz biz de bir an önce yasak kararını kaldırmak istiyoruz" dedi.