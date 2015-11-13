Silvan'da sokağa çıkma yasağı 11. günde; 10 bin kişi evlerini terk etti

Diyarbakır’ın Silvan ilçesindeki 3 mahallede sokağa çıkma yasağı 11’inci gününe girerken PKK’ya yönelik operasyonlar sürüyor. Çıkan çatışmalar nedeniyle halk evlerini terk ediyor. Bu mahallelerde nüfusun 10 bin eksildiğini söyleyen Silvan Esnaf Kooperatifi Başkanı Muhittin Kan, “Evlerin büyük bölümü yıkık” dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 4 aydır operasyonların sürdüğü Silvan, Diyarbakır’a 80 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Köyleriyle birlikte nüfusu yaklaşık 105 bin olan Silvan’ın Tekel, Konak ve Mescit mahallelerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı, 11'inci gününe girdi. PKK'lılarla güvenlik güçleri arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar olurken, bu mahallelerde yaşayan halk can güvenliklerinin olmadığı gerekçesiyle evlerini terk etmeye başladı. Çatışmaların aralıklarla 24 saat devam ettiği, esnafın büyük bölümünün güvenlik gerekçesiyle işyerlerini açmadığı Silvan'da yasaklı mahallelerdeki binlerce kişi, Diyarbakır ve Batman başta olmak üzere çevre il ve ilçelerdeki akrabalarının yanına yerleşiyor. Yasaklı 3 mahalle dışında kalan ve daha güvenlikli semtlerde oturanlar, evlerinin balkonlarından ve çıktıkları damlardan çatışmaları endişe içinde takip ediyor. İlçenin sokağa çıkma yasağı bulunmayan semtlerinde oturan vatandaşlar kaldırımlarda, açmadıkları işyerlerinin önünde, ilçedeki belirsizliğin ne zaman sona ereceği merakla bekliyor. Sokağa çıkma yasağının olmadığı mahallelerde çocuklar tehlikeli de olsa her şeye rağmen okullarına gidiyor.

"Eşya almadan gidiyorlar"

Silvan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Muhittin Kan, ilçeden toplu halde bir göç olmadığını belirterek, "İnsanlar bireysel olarak, evlerinden hiçbir şeylerini almadan ilçeyi terk ediyor. Zaten isteseler de evlerini taşıyamazlar" dedi. İlçeyi terk edenlerin büyük bölümünün çatışmaların yoğun olduğu mahallelerde oturanlar olduğunu kaydeden Muhittin Kan, şunları söyledi:

"Bazıları ilçedeki daha güvenli bölgeye de geliyor ancak büyük bir perişanlık yaşıyorlar. 3 mahallenin nüfusu 23 bin civarındaydı. Ancak pek çoğu göç etmek zorunda kaldı. İnsanların büyük bölümü çevre il ve ilçelerdeki akrabalarının yanına sığınıyor. Bu olaylardan sonra nüfusta 10 bin civarında düşüş oldu. Gidenler geri gelir mi onu da bilmiyoruz. Çünkü evlerinin büyük bölümü yıkık durumda.

"Esnaf 20 yılda kendine gelemez"

Silvan silahların altındadır. Artık öyle bir ilçedeki bu tank ve topların şehir merkezinde patlaması çok ayıplıdır. Biz her yere başvurduk. Kaymakam beyle sürekli diyalog halindeyiz. Kendisi çok iyi niyetlidir. Ancak şu anda 100'ün üzerinde dükkanımız yıkık. Yüzlerce ev yerle bir oldu. 24 saattir zaten hiç durmuyor silah sesleri. Diyarbakır Halk Bankası Bölge Müdürlüğü, yaşanan ortamdan dolayı çek ve senetleri 2 ay erteleyeceğini bildirdi. Silvan'ın şu anki durumu hiç iyi değil. İlçe ateş altındadır. Halen ilçeye takviye askerler geliyor. Perişan bir durumdayız. Silvan esnafı artık 20 yılda kendine gelemez."

"Bir savaşın içindeyiz"

Silvan'da oturan esnaf Aziz Akın da günlerdir bir savaş ortamında bulunduklarını belirterek, "Bir savaş içindeyiz. Ne olduğunu biz de bilmiyoruz" dedi. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı mahallelerde akrabalarının bulunduğunu, hepsinin perişan halde olduğunu kaydeden Akın, şunları söyledi:

"3 mahallede ha bire ağır silahlar konuşturuluyor. Oraya gitmek istiyoruz ancak apartmanların üzerindeki keskin nişancılar bize ateş açıyor. Bu anlamsız savaş nereye kadar gidecek. Sabah müzik sesi duyar gibi silah sesiyle uyanıyoruz. Akşam silah sesiyle uyuyoruz. Silahla kalkıp, silahla uyuyoruz. Evimizde rahat yatamıyoruz. Ne zaman öleceğimiz belli değil. Bir çözüm bulsunlar buna."

Şırnak Valiliği, Beytüşşebap ilçesinde 6 bölgenin 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiğini ayrıca dün yapılan operasyonlarda 11 PKK'lının öldürüldüğünü açıkladı.

10 günde 8 şehit

Silvan’da yasaklı 3 mahallenin etrafındaki tepelere tanklar ve polis panzerleri konuşlandırıldı. Silvan olayları sırasında 4 polis, 4 asker şehit oldu, 6 sivil hayatını kaybetti. Çatışmalarda 10 PKK’lı öldürüldü.