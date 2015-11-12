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Polis, Silvan’da Yüksekdağ’ın da bulunduğu HDP heyetine biber gazıyla müdahale etti!

Polisin müdahalesi sırasında bazı vatandaşlar da gözaltına alındı

12 Kasım 2015 16:40

Silvan'da 10 gündür yasağın sürdüğü mahallelere yürüyen ve HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ile milletvekilleri de aralarında bulunduğu kitleye müdahale edildi.

DİHA’nın haberine göre, Tekel, Konak ve Mescit Mahallelerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağının 10’uncu gününe girdiği Silvan ilçesine giden HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, DTK Eş Başkanı Hatip Dicle ve HDP’li milletvekilleri Altan Tan, Çağlar Demirel, İdris Baluken ile Feleknas Uca’nın da aralarında bulunduğu grup, Diyarbakır Caddesi üzerinde toplanarak, yasağın sürdüğü mahallelere yürümek istedi.

Grubun toplanacağı bilgisini alan polis, yolu trafiğe kapattı. Daha sonra dağılmayan gruba polis gazı ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Grup içerisinde bulunan bir kişinin ayağı kırılırken, Figen Yüksekdağ'ın kafasına da biber gazı fişeği isabet etti. Olaylar sırasında bazı vatandaşların gözaltına alındığı belirtildi.

Polisin müdahale anları, kameraya şöyle yansıdı:

 

 

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