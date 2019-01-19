Taha Akyol'un yeni adresi belli oldu

Doğan Medya'nın Demirören Holding tarafından satın alınmasının ardından Hürriyet gazetesindeki köşesi kapatılan deneyimli gazeteci Taha Akyol, yazılarına Karar gazetesinde devam edecek.

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Karar gazetesi tarafından yapılan anonsta "Okurlarıyla yeniden KARAR’daki köşesinde buluşacak olan tecrübeli kalem günlük yazılarıyla hukuk ve demokrasi duyarlığının sesi olacak" ifadeleri kullanıldı. Taha Akyol'un ilk yazısının ne zaman yayımlanacağı henüz duyurulmadı.