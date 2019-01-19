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Medya

Taha Akyol'un yeni adresi belli oldu

Hürriyet gazetesi Taha Akyol'un yazılarına son vermişti

19 Ocak 2019 04:54

Doğan Medya'nın Demirören Holding tarafından satın alınmasının ardından Hürriyet gazetesindeki köşesi kapatılan deneyimli gazeteci Taha Akyol, yazılarına Karar gazetesinde devam edecek. 

TIKLAYIN  - Hürriyet, Taha Akyol'un yazılarına son verdi!

Karar gazetesi tarafından yapılan anonsta "Okurlarıyla yeniden KARAR’daki köşesinde buluşacak olan tecrübeli kalem günlük yazılarıyla hukuk ve demokrasi duyarlığının sesi olacak" ifadeleri kullanıldı. Taha Akyol'un ilk yazısının ne zaman yayımlanacağı henüz duyurulmadı. 

 

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