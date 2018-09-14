Hürriyet, Taha Akyol'un yazılarına son verdi!

T24

Doğan Medya Grubu’nun mart ayında Demirören Holding’e satılmasının ardından işten çıkarmalar sürüyor. Son olarak, ağırlıklı olarak hukuk yazıları kaleme alan Taha Akyol’un yazılarına son verildi. Akyol, yarın (14 Eylül 2018 Cuma) yayımlanmak üzere bir veda yazısı kaleme aldı.

Demirören Grubu, Hürriyet’i de bünyesinde bulunduran Doğan Medya Grubu’nu Ziraat Bankası’nın 675 milyon dolarlık kredi desteğiyle 1,1 milyar dolara satın aldıktan sonra Fikret Bila Hürriyet Genel Yayın Yönetmenliği’nden istifa etmişti. İstifada, Ercüment İşleyen’in Hürriyet internet sitesinin başından alınması ve Doğan Haber Ajansı yönetiminin değiştirilmesi operasyonlarının Bila’dan habersiz yapılması rol oynamıştı. El değiştirmenin hemen ardından gazete yazarlarından Melis Alphan da Hürriyet’ten istifa etmişti.

Son olarak, Doğan grubu bünyesindeyken 1991 yılında Milliyet’te yazmaya başlayan, Ekim 2011’den beri de Hürriyet’te yazan Taha Akyol’a, yazılarına son verildiği bugün (13 Eylül 2018) tebliğ edildi.

T24’ün aldığı bilgiye göre, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Akyol’a kararı “üzüntületirini paylaşarak ve kararı kendisinin vermediğini” belirterek tebliğ etti.

Hürtiyet koridorlarında konuşulan bilgiye göre, Munyar, Taha Akyol’un yazılarına son verilmesini “Demirören ailesinin kararı” diyerek gerekçelendirdi.