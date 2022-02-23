Taha Akyol: Dışişleri'nin açıklaması, Türkiye’nin dünya diplomasisindeki asli 'eksen'in ifadesi niteliğinde

Karar yazarı Taha Akyol, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin olarak kaleme aldığı yazısında, "Türkiye’nin asli 'eksen'inin Batı ittifakı" olduğunu belirtti.

Akyol, yazısında Dışişleri Bakanlığı'nın “Rusya’nın sözde Donetsk ve Luhansk cumhuriyetlerini tanıması kabul edilemez; reddediyoruz" açıklamasını doğru bulduğunu dile getirirken, "Ankara, Kırım’ın Rusya’ya ilhakını tanımadığı gibi, Ukrayna’ya yakın bir duruş gösterdi. Dışişleri'nin açıklaması, Türkiye’nin dünya diplomasisindeki asli 'eksen'in ifadesi niteliğindedir. Türkiye elbette Rusya ile iyi komşuluk ve ileri ticari ilişkilere sahip olmalı, ama Türkiye’nin asli 'eksen'i Batı ittifakıdır. İktidar İsrail ve Araplarla bozduğu ilişkileri şimdi nasıl düzeltmeye çalışıyorsa, oraya buraya kaydırdığı 'eksen'i de asli çizgisine yerleştirmelidir" dedi.

Akyol, "Bugünkü Rusya’ya Karadeniz’de tehdit oluşturacak hiçbir güç yoktur. Montrö bu bakımdan da bir barış belgesidir. Fakat Putin, Karadeniz’i bir Rus gölü, Mussolini’nin Akdeniz için söylediği terimle bir 'mare nostrum' haline getirmek istiyor. Gürcistan politikası, Kırım’ın ilhakı ve şimdi de yeni Karadeniz jepolitiğine referans yaparak Ukrayna’nın doğusunu işgal etmesi. Batı bir askeri tepki göstermedi. Ayrıca Avrupa, Rus gazına bağımlı. Batı muhtemelen Rusya’ya ambargoyu ağırlaştıracak" ifadesini kullandı.

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