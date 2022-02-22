Dışişleri Bakanlığı'ndan ilk tepki: Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk cumhuriyetlerini tanıması kabul edilemez; reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçılar tarafından kurulan Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıma kararını "kabul edilemez" olarak nitelendirdi ve kararı "reddettiklerini" ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili ilk açıklamasında Putin'in attığı imzanın Minsk anlaşmalarının yanı sıra Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü de açıkça ihlal ettiğini vurgulamıştı.

Yapılan açıklamada, "Ukrayna'nın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına bağlılığımızı vurguluyor, tüm ilgili taraflara sağduyu çağrısı yapıyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın bir önceki açıklamasında Türk vatandaşlarının Ukrayna'nın doğusundan ayrılması "kuvvetle" tavsiye edilmişti. T24 Diplomasi Analisti Barçın Yinanç ise Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bendeki duyumlar, geçen haftadan beri sadece Doğu değil Ukrayna’nın tümünde Türk vatandaşlarına çağrı merkezlerinden telefon geldiğini ve ülkeyi terk etmeleri tavsiyesinde bulunulduğu" yazdı.

Putin, Ukrayna'nın doğusunda kurulan iki ayrılıkçı yönetimi tanıma kararının ardından Donbas'ta Rusya ordusunun "barışı koruma" operasyonlarına başlamasını emretti. Bu vesileyle Rusya, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni 'bağımsız devlet' olarak tanıyan ilk ülke oldu.

21 Şubat akşamı gerçekleştirdiği 'ulusa sesleniş' konuşmasında Donbas temas hattı ve çevresinde Ukrayna'nın sivilleri hedef aldığını öne süren Putin, "Kiev'de gücü elinde bulunduranlar askeri hamlelere son vermelidir. Eğer vermezlerse kanın dökülmeye devam etmesi sorumluluğunu almayı kabul etmiş olacaklardır" demişti.