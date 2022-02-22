T24 LogoT24 Logo
Dünya

Dışişleri Bakanlığı 'kabul edilemez' demişti; Kremlin Sözcüsü Peskov: Görüş ayrılıkları Türkiye ile ilişkilere engel değil

Rusya'nın, Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıması üzerine Türkiye Dışişleri Bakanlığından, Rusya'nın bu adımının “kabul edilemez” olduğu belirtilmişti

22 Şubat 2022 19:10

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye ile Rusya’nın Kırım konusunda da görüş ayrılıklarının olduğunu belirterek, bu anlaşmazlıkların ilişkilere engel olmadığını ifade etti.

Türkiye’nin açıklamasından ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Türklerle Kırım konusunda da görüş ayrılıklarımız olduğunu biliyorsunuz. Uzun süredir var ancak bu, ilişkilerimizi şekillendirmemizi engellemiyor. Bu nedenle, ikili ilişkilerimizde sorunlu kısımlar olduğu gibi, önemli başarılar elde ettiğimiz alanlar da var" dedi.

TIKLAYIN | Dışişleri Bakanlığı'ndan ilk tepki: Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk cumhuriyetlerini tanıması kabul edilemez; reddediyoruz

dmitriy peskovrusyaukraynadışişleri
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24