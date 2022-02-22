Dışişleri Bakanlığı 'kabul edilemez' demişti; Kremlin Sözcüsü Peskov: Görüş ayrılıkları Türkiye ile ilişkilere engel değil

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye ile Rusya’nın Kırım konusunda da görüş ayrılıklarının olduğunu belirterek, bu anlaşmazlıkların ilişkilere engel olmadığını ifade etti.

Türkiye’nin açıklamasından ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Türklerle Kırım konusunda da görüş ayrılıklarımız olduğunu biliyorsunuz. Uzun süredir var ancak bu, ilişkilerimizi şekillendirmemizi engellemiyor. Bu nedenle, ikili ilişkilerimizde sorunlu kısımlar olduğu gibi, önemli başarılar elde ettiğimiz alanlar da var" dedi.

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