Taha Akyol: Bu doğal gaz keşfi “Türkiye’nin ligini değiştirecek” değil

Karar yazarı Taha Akyol, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğü Karadeniz'deki doğal gaz keşfine ilişkin, "Bu sevinci yaşarken, bu kutlamayı yaparken mutlaka 'ama' demeyi de ihmal etmemeliyiz. Bu doğal gaz keşfi 'Türkiye’nin ligini değiştirecek' değil" düşüncesini dile getirdi.

Akyol, "Karadeniz’de TPAO tarafından 320 milyar metreküp doğal gaz bulunması, elbette büyük müjdedir. Elbette sevinmeliyiz, emeği geçen herkesi kutlamalıyız. 1954’te TPAO’yu kuran merhum Adnan Menderes’ten itibaren Türkiye’nin tek başına bu keşfi yapabilecek güce gelmesinde katkısı olan bütün hükümetleri ve bugün hükümeti de kutlamalıyız. Bu sevinci yaşarken, bu kutlamayı yaparken mutlaka 'ama' demeyi de ihmal etmemeliyiz. Türkiye’nin geleceği hakkında doğru düşünebilmemiz için bu 'ama' rezervini koymamız gerekir." görüşünü savundu.

Akyol, "Zira bu doğal gaz keşfi Türkiye’nin 'görülmedik zenginlikte' ve 'Türkiye’nin ligini değiştirecek' değildir. Hele de 'eksen değişmesi' söz konusu olamaz. Türkiye’nin özlediğimiz zenginliğe ulaşması bilime, teknolojiye ve hukuka bağlıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Akyol yazısında şunları kaydetti::

TPAO’nun açıklaması şöyle:

'Şu an itibarı ile yapılan keşfin yaklaşık 320 milyar metreküp civarında rezerve sahip olduğu hesaplanmaktadır…. Modelin benzer komşu yapılarda da test edilmesiyle bahse konu rezervin daha da yüksek seviyelere ulaşması beklenmektedir.'

Buna da yürekten inşallah diyelim, ama…

Yeterli olmadığı açık. Bu yüzdendir ki, abartılı propaganda söylemlerinin etkisiyle düşen dolar, 320 milyar metreküp olduğu açıklanınca tekrar yükseldi.

Rusya’nın rezervi 50 trilyon, İran’ınki 33, Katar’ın 24 trilyon metre küp!

Bizimki öyle “lig atlacacak” yahut “eksen değiştirecek” bir rezerv değil.

İnşallah yenilerini buluruz. Ege ve Doğu Akdeniz’deki kaynaklar Türkiye için hayati derecede önemli; oralarda da inşallah çok iyi sonuçlar alırız ama yetmez…

Türkiye’yi “muasır medeniyet” yani gelişmiş ülkeler seviyesine ulaştıracak “eksen” bilim, teknoloji, dışa açık kurallı piyasa ekonomisi, hukukun üstünlüğü, özgürlükçü demokrasi değerlerinden oluşan “eksen”dir.

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