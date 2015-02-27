Taciz timi tutanaklarını sızdıran öğretmen için soruşturma

Antalya'da Kepez Atatürk Anadolu Lisesi müdür yardımcısı Filiz G.'nin kısa etek giyen kız öğrencileri engellemeleri için 'erkek timi' oluşturmak istediğine yönelik sözlerinin yer aldığı toplantı tutanaklarını sızdıran öğretmeni belirlemek için soruşturma başlatıldı.

DHA'nın haberine göre, kısa etek giyen kız öğrencileri engellemeleri için 'erkek timi' oluşturmak istediği, Öğretmenler Kurulu toplantısının tutanaklarına yansıyan müdür yardımcısı Filiz G., olayın medyaya yansıması sonucu geçen hafta idari görevinden alınarak başka bir okula Almanca öğretmeni olarak görevlendirilmişti.

'Köstebek öğretmen' aranıyor

Basın toplantısı düzenleyen Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim- Bir-Sen) Antalya Şube Başkanı Mustafa Çoban, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Nuri Gülay'ın talimatıyla Kepez Atatürk Anadolu Lisesi'nde konuyla ilgili soruşturma açıldığını söyledi.

Soruşturmanın toplantı tutanaklarının sızdırılmasını kapsadığını söyleyen Çoban, "Okuldaki tutanakların dışarı çıkarılması suçtur. Şimdi bu suçu işleyen öğretmeni bulmak için soruşturma kapsamında 52 öğretmenin ifadesi alınıyor" dedi.

Çoban, hiçbir kadın öğretmenin kız öğrencilerin taciz edilmesini istemeyeceğini öne sürerek, böyle bir durumun gerçekten yaşanmış olması halinde ise öğretmene gereken yaptırımın uygulanması taraftarı olduğunu aktardı.