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'Mini etek giyenleri taciz edin ki giyemesinler' sözüne soruşturma başlatıldı

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın talimatıyla başlatılan soruşturma sonucunun kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

19 Şubat 2015 19:20

Antalya'da Kepez Atatürk Anadolu Lisesi'nde kadın müdür yardımcısının 'mini etek giyen kızları taciz edin ki giyemesinler' diyen müdür yardımcısı için soruşturma başlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Kepez Atatürk Anadolu Lisesi’ne kadın müdür yardımcısının, kız öğrencilerin kısa etek giymesini önlemek için erkek öğrencilerden ’tim’ kurma önerisi ile ilgili bir açıklama yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada "Bugün internet medyasında yer alan Antalya Kepez’deki iddiaya ilişkin Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın talimatıyla kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmanın neticesi önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

 

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