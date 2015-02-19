'Mini etek giyenleri taciz edin ki giyemesinler' sözüne soruşturma başlatıldı

Antalya'da Kepez Atatürk Anadolu Lisesi'nde kadın müdür yardımcısının 'mini etek giyen kızları taciz edin ki giyemesinler' diyen müdür yardımcısı için soruşturma başlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Kepez Atatürk Anadolu Lisesi’ne kadın müdür yardımcısının, kız öğrencilerin kısa etek giymesini önlemek için erkek öğrencilerden ’tim’ kurma önerisi ile ilgili bir açıklama yaptı.



Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada "Bugün internet medyasında yer alan Antalya Kepez’deki iddiaya ilişkin Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın talimatıyla kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmanın neticesi önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.