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Tabut önünde verdiği pozla tepki çeken model kendini böyle savundu: Babam hayatta olsa onaylardı

Pek çok sosyal medya kullanıcısı bu paylaşımdan sonra Rivera'yı takipten çıkaracaklarını belirten yorumlar yapmıştı

29 Ekim 2021 13:23

Babasının cenazesinde  tabutunun önünde "seksi" bulunan pozlar verip sosyal medyada paylaşması tepki çeken ABD'li model, "Babam hayatta olsa olaylardı" açıklamasını yaptı. 

ABD'li model Jayne Rivera'nın babasının tabutunun önünde "seksi" bulunan pozlar verip sosyal medyada paylaşması takipçilerinin tepkisini çekti. 

Tepkiler üzerine yanlış bir şey yapmadığını ve yaptıklarının arkasında olduğunu savunan Rivera, hayatta olsa babasının da onaylayacağını söyledi.

Babasının sık sık sosyal medya paylaşımlarında yer aldığını belirten model, “Herkesin sevdiği birini kaybettiğinde başa çıkma şekli farklıdır. Bazıları daha geleneksel yollardır bazıları da tabu olarak görülebilir. Ben babam yanımdaymış gibi poz verdim, tıpkı daha önce birçok kez yaptığımız gibi” dedi.

NTV'nin aktardığı habere göre; paylaşımında herhangi bir kural ihlali yapmadığı halde Instagram hesabına erişemediğini belirten Rivera “Sekiz yıldır izleyici kitlemi oluşturmak için çok çalıştım. Dışarıdan insanlar kitabı kapağına bakarak yargılıyor. Kitabın niyetini anlamaya ya da altında yatan anlamı görmeye zahmet etmiyorlar” diye konuştu.

TIKLAYIN - Babasının tabutu önünde verdiği poza tepki yağdı

Jayne Riveraabdabd model
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