Babasının tabutu önünde verdiği poza tepki yağdı

T24 Dış Haberler

ABD'de bir modelin babasının tabutunun önünde "seksi" bulunan pozlar verip sosyal medyada paylaşması tepki çekti.

Miami'de yaşayan Jayne Rivera, savaş gazisi babasının geçen hafta hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Rivera'nın babasının tabutunun önünde verdiği pozlar tartışma konusu oldu.

Takipçilerden biri fotoğrafların altına, "Hoş değil Jayne. Baban madalyalı bir gaziydi. Tabutunun önünde fotoğraf çekimi yapmamalısın. Huzur içinde yatsın" yazdı.

Bir başkası da, "Böyle bir şey yapman çok iğrenç" yazdı.

Birçok kullanıcı da, bu paylaşımdan sonra Rivera'yı takipten çıkaracaklarını belirten yorumlar yaptı.