Darbe girişimi, tabur komutanının whatsApp grubuna 'Pars Gerçek' mesajı atmasıyla başlamış

Darbe girişimi öncesinde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda, üst düzey rütbelilerin katılımıyla 11 ve 13 Temmuz tarihlerinde toplantılar yapıldığı ortaya çıktı. Muhafız Alayında görevli rütbeli askerler ifadelerinde, 15 Temmuz’da Muhafız Alay Komutanı Kutsi Barış’ın “Genelkurmay’a IŞİD saldırısı var” diyerek kendilerini, Genelkurmay Karargâhı'na gönderdiğini belirtti. Askerler ifadelerinde, ‘Muhafız Tabur’ isimli whatsApp grubuna “Pars” şeklinde şifrenin paylaşılmasının ardından harekete geçtiklerini de ifade ettiler.

Alayda kritik toplantılar

Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki sorgularında Muhafız Alayında görevli askerler, darbe girişimi öncesi ve darbe gecesine ilişkin önemli bilgiler verdi. Şüpheli olarak ifade veren Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Harekat Merkezi Amiri olarak görev yapan Binbaşı Hüseyin Turan, sorgusunda söz konusu toplantılara ilişkin özetle şu ifadeyi verdi :

“Son 10 gün içerisinde toplam 3 kez nöbet tuttum. Bu nöbetlerimde bana sormuş olduğunuz ziyaretlere benzer ziyaretler gerçekleşti. Alay Komutanı Albay Muhsin Kutsi Barış’ı, Temmuz ayının başından 15 Temmuz’a kadar Cumhurbaşkanı yaveri Ali Yazıcı en az iki kez, eski Alay Komutanı Muhammet Tanju Poshor sivil elbiseli olarak bir kez, Harp Okulunda Tabur Komutanlığı yapan Yarbay Ümit Gencer, Kara Kuvvetleri Genel Sekreteri Kurmay Albay Uğur Karaca’yı bir kez gördüm. Bu ziyaretlerin tamamı gündüz mesai saatlerinde gerçekleşmiştir. Yine nöbetçi uzman çavuşlardan duyduğum kadarıyla yine aynı tarih aralığında Kurmay Albay Fırat Alakuş da ziyaret gelmiş.

"Fahri Kasırga'yı aldılar"

"15 Temmuz’da tatbikat olacağı gerekçesiyle personel servisleri 16.30’da çıkış yaptılar. 21.30 sıralarında alaya vardım. Üstümü değiştirmek için görev yerim olan Güvenlik Harekat Merkezi'ndeki odama gittiğimde, odamda Piyade Binbaşı Haydar Aktaş’ı odanın içinde oturur vaziyette kameraları izlerken gördüm. Binbaşı Haydar Aktaş’ın, 15 Temmuz 2016 tarihinde bu olaylar esnasında Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Fahri Kasırga’yı konutundan alan kişi olduğunu sonradan öğrendim.

"Haydar Binbaşı bilinçli yazıldı"

"Alay nöbetçi amirliğini, Alay S1 (Personel Kısım Amiri) tarafından yazılır ve ayda ortalama 3-4 nöbet yazılır. S1 direkt olarak Albay Muhsin Kutsi Barış’a bağlıdır. Binbaşı Haydar Aktaş’a o gece bilinçli olarak nöbetçi yazıldığını darbe girişiminden sonra görüştüğüm S1 amiri yarbay rütbesinde şu anda soy ismini hatırladığımı Niyazi isminde mesai arkadaşımdan öğrendim.

"IŞİD saldırısı var" dedi

"Silahlar alındıktan sonra Tekçe Meydanı'na gittik, içtima alındıktan sonra Albay Muhsin Kutsi Barış ‘Genelkurmay’a yönelik bir IŞİD saldırısı var, bizde orada görev alacağız. Oranın emniyetini almak için görevlendirildik, kazanız mübarek olsun’ dedi. Ben ve yanımda bulunan diğer personel tatbikat için senaryo gereği yapıldığını zannettik. 23.50 civarında Genelkurmay Başkanlığına geldik.

Tankçıları vurun

"Gece 02.00’de eşim arayarak darbe teşebbüsünde bulunulduğunu söyledi. Genelkurmay'ın toplanan kalabalık vatandaş grubuna hedef alarak ateş açıldığını gördüm. Daha sonra adının Cengiz olduğunu sonradan öğrendiğim Albay rütbesinde biri geldi, bize ‘bu tankları ve tankçıları indirmemiz lazım, bunların hepsini vurun’ dedi. Biz önce tankların yanına giderek konuşmayı denedik. Tankçı bir binbaşı ‘Genelkurmay Başkanım bana direkt emir verdi, eğer aksini yaparsanız vatan hainisiniz’ dedi. Bütün bu olayların sorumlusu Alay Komutanı Muhsin Kutsi Barış’tır, şikayetçiyim ondan.”

Şifre: Pars Gerçek

Üsteğmen Hakan İnanç Bıçaksız da ifadesinde, 15 Temmuz günü saat 21.00’e kadar tatbikata katılacak personelin listelerini hazırladığını anlatarak, şunları söyledi: “Bu esnada tabur komutanı Fedakar Binbaşı taburun ‘Muhafız Taburu’ adlı whatsApp grubunda ‘Pars Gerçek’ şeklinde paylaşımda bulundu. Daha önceden tatbikatın başlama kodunun Pars olduğu şeklinde bilgi verilmişti. Bahse konu tatbikatın 13 Temmuz Çarşamba günü yapılacağı konuşulmaya başlanmıştı. Daha sonra Genelkurmay Başkanlığına gelerek konuşlandık. Olaylardan sonra bize tabur komutanımız Fedakar Akça, üzerinizde bulunan evrakları yakın dedi. Yaktığımız evraklar tatbikatla alakalı personel kuruluş şeması ve araç planlamalarıydı. ”

"TBMM'nin bombalandığını gördüm"

Muhafız Alayı'nda görevli Astsubay Osman Küçük de ifadesinde “Saat 21.00’de WhatsApp grubuna tabur komutanı Fedakar Akça tarafından ‘Pars’ yazılmasıyla tatbikatın başladığını anladım. Genelkurmay’da belirlenen yerde beklemeye başladık. Vatandaşların tepkisini görünce ‘geliş amacımızın dışında bir şeyler olduğun ve kandırıldığımı düşünmeye başladık. Bu sırada helikopterle TBMM tarafındaki altgeçidin olduğu kısma ateş açıldı. Vatandaşlar yaralandı, aynı zamanda Meclis binasının da bombalandığını gördüm” dedi.

7 bin tane G3 mermisi dağıtılmış

Muhafız Alayında İkmal Astsubayı olarak görev yapan Ümit Yeşildere, tatbikatta kullanmak üzere personele 14 Temmuz günü silah verildiğini anlatarak, “Hazır kıta mühimmatı olarak 6 bin tane G3 fişeği ve 720 tane MP5 fişeği ve bin tane daha yeni G3 fişeği ayrıca 2 bin 340 tane MP5 fişeğini tatbikat için hazırladık. 15 Temmuz günü saat 21.00 ‘KKB ve Muhafız Taburu’ adlı WhatsApp grubundan Bölük Komutanı Yüzbaşı Burak Ercan’ın ‘Pars’ şeklinde paylaşım yapmasından tatbikatın başladığını anladım” dedi.