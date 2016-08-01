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O tankların karşısına dikildi, kardeşi darbe girişiminden tutuklandı

Darbe girişimine karşı çıkmak için Boğaziçi Köprüsü'ne giden Harun Ekici, tutuklanan askeri okul öğrencisi kardeşi için, "O, halka hiçbir şekilde ateş açmaz" dedi

01 Ağustos 2016 12:24

Darbe girişimine karşı çıkmak için Boğaziçi Köprüsü'ne giden Harun Ekici'nin Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencisi kardeşi ise darbe girişimi soruşturmasında tutuklandı. Askeri okul öğrencisinin, “Terör tatbikatı denilerek dışarıya çıkarıldık" dediği öğrenildi.

Habertürk'ten Duygu Kaya'nın haberine göre, elektrik teknisyeni Ekici, geceyi Boğaziçi Köprüsü’nde darbecilere karşı mücadele ederek geçirdi. Ekici'nin, Kara Kuvvetleri Balıkesir Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencisi kardeşi ise İstanbul Mahmutbey’deki 66’ncı Mekanize ve Piyade Tümen Komutanlığı’nda staj yapmak için bulunuyordu.

Ekici, darbe girişiminden birkaç gün sonra avukatları aracılığıyla, kardeşiyle birlikte Mahmutbey’deki kışladan çıkıp Topkule Kışlası’nı tutan çok sayıda askeri öğrencinin tutuklandığını öğrendiğini ifade etti.

 

"Terör tatbikatı denilerek çıkarıldık"

 

İki kardeşin ablası Dilek Özer de kardeşinin o geceye ilişkin verdiği bilgilerde, “Terör tatbikatı denilerek dışarıya çıkarıldık. Komutanımızdan Allah razı olsun, ‘Bu emir komuta dışında gelişen bir olay. Bizimle alakası yok’ diyerek bizi tekrar alaya soktu. Silah sıkmadık, hiçbir şey yapmadık” dediğini aktardı.

Darbe girişimine katıldığı iddiasıyla tutuklanan 19 yaşındaki kardeşinin vatan haini olmadığını ispat etmeye çalıştığını söyleyen Ekici, “Kardeşimin öyle bir şeyi olamaz, onları hangi psikolojiyle kandırdılar bilmiyorum. Ama kardeşim askere ateş ediyorsa onu bana versinler ben de ona ateş ederim. Onun halka hiçbir şekilde ateş açmayacağına dair inancım tam” diye konuştu.

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