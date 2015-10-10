Tabipler Birliği: Ölü sayısı 97, yaralı sayısı 400'ün üzerinde

Ankara'da Barış Mitingi öncesi gerçekleşen ve Başbakanlığı ölü sayısını 95 olarak açıkladığı saldırıya ilişkin açıklama yapan TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen, 97 kişinin yaşamını yitirdiğini yaralıların sayısının da 400'ü aştığını kaydetti.

Emek, Barış, Demokrasi Mitingi'ni kana bulayan katliamın ardından TTB, DİSK, KESK ve TMMOB yöneticileri TTB'de ortak basın toplantısı düzenledi. Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, DİSK Başkanı Kani Beko, KESK Eş Başkanları Lami Özgen ve Şaziye Köse, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ile Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı Ahmet Abakay'ın katıldığı basın toplantısında, katliamı protesto etmek için yarından (11 Ekim) itibaren 12-13 Ekim tarihlerinde tüm Türkiye'de grev ilan edildi.

Basın açıklamasını okuyan TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, katliamı protesto etmek için 3 gün yas, 2 gün grev ilan ettiklerini bildirdi. ÇGD Başkanı Ahmet Abakay da alana ambulanslardan önce TOMA'ların girdiğini belirterek, yaralıların üzerine gaz sıkıldığını belirtti.

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen, ilk olarak alanda alanda yaşamını kaybedenlerin sayısının 68, daha sonra ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını kaybedenlerin sayısının 29 olduğunu ve toplam 97 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Demirdizen, yaralıların sayısının da 400'ü aştığını kaydetti.

Saldırıyla ilgili olarak Tabipler Birliği tarafından bir de yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada "Ne yazık ki şu an itibariyle artmasından endişe duyarak ellinin üzerinde ölü, yüzlerce yaralı olduğu bilgisini edinmiş bulunuyoruz" denildi.

Tabipler Birliği'nden yapılan açıklama şöyle:

Türk Tabipleri Birliği’nin de çağrıcısı olduğu emek, barış, demokrasi mitinginin katılımcıları, mitingin başlangıcında, saat 10.05’te Ankara Garı önünde iki patlama ile saldırıya uğradı.

Ne yazık ki şu an itibariyle artmasından endişe duyarak ellinin üzerinde ölü, yüzlerce yaralı olduğu bilgisini edinmiş bulunuyoruz.

Bugün en fazla ihtiyacımız olan emek, demokrasi ve barış için ülkemizin dört bir yanından yüzlerce otobüs, binlerce duyarlı insan artık yeter diyerek; emekçilerin hakları, dövülen saldırıya uğrayan, işten atılan gazetecilerin hakları, sarayın savaşının sonlandırılması, çatışmaların bitirilmesi için yollara düşmüştü...

Miting öncesi dört örgüt tarafından oluşturulan tertip komitesi Ankara Valiliği’ne bildirimde bulunmuş, böylece Ankara Valiliği hükümet adına mitingin güvenliğini üstlenmişti...

Ne utanç vericidir ki hükümet çok yakın tarihte gerçekleşen ve hepimizi yasa boğan katliamlara karşın -iyi niyetle düşünürsek- bu mitingin güvenliğini alamamış, barışçıl bir gösteriyi koruma becerisi gösterememiştir.

Türk Tabipleri Birliği, hastanedeki yaralı vatandaşlarımızın sağlık durumları ile ilgili bilgileri ve ihtiyaçlarını saptayarak acil sağlık hizmetlerin yürütülmesi için Sağlık Bakanı dahil olmak üzere tüm sağlık yetkililerini görev çağırmıştır.

Ankara’daki katkı sunabilecek bütün hekimleri kendi sağlık kuruluşları ile iletişim kurarak görev üstlenmeye davet ediyoruz.

Yaşamlarını kaybeden ve yaralanan insanlarla ilgili güvenilir bilgileri derlemekte olup, mümkün olan en kısa sürede ayrıntılı bir biçimde, ilgilileri ve kamuoyunu bilgilendireceğiz.

Türk Tabipleri Birliği olarak bugün yaşadıklarımız için büyük acı, öfke ve isyan içindeyiz. YASTAYIZ.