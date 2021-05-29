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Çevre

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü'nden Salda Gölü açıklaması: Kumlara basılmasına, göle girilmesine müsaade etmiyoruz

"Polen tozları ve ağaç birikintileriyle oluştuğunu tahmin ediyoruz"

29 Mayıs 2021 20:10

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, Salda Gölü'nde Millet Bahçesi yapılan bölümde beyaz renkli kumların renginin değişmesine ilişkin, "Burada hiçbir şekilde beyaz kumlara basılmasına bile müsaade etmiyoruz, göle girilmesine müsaade etmiyoruz. Dolayısıyla paylaşılan görüntüler bakanlığımızca koruma altına alınan hem Beyaz Adalar bölgesinde hem Halk Plajı bölgesinde değildir" dedi. Kahraman, göl çevresinden numunelerin alındığını söylerken, "Gölün bir miktar çekilmesiyle ortaya çıkan balçık kısımda biriken polen tozları ve ağaç birikintileriyle oluştuğunu tahmin ediyoruz" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN - Salda Gölü'nde Millet Bahçesi yapılan bölümdeki beyaz renkli kumların rengi değişti!

Salda GölüSaldaTabiat Varlıklarını Koruma Genel MüdürlüğüMehmet Ali KahramanÇevre ve Şehircilik
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