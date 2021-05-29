Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü'nden Salda Gölü açıklaması: Kumlara basılmasına, göle girilmesine müsaade etmiyoruz

Kahraman, Yeşilova Kaymakamı İsmail Alsancak ve Çevre ve Şehircilik Burdur İl Müdürü Murat Alaçatlı ile Salda Gölü'nün 'Belediye Plajı' olarak bilinen noktasındaki çekilme ve buralardaki sarımtırak görüntüye ilişkin açıklama yaptı. Göle zarar verildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Kahraman, gölün Beyaz Adalar kısmında da incelemede bulundu.

"Kumlara basılmasına, göle girilmesine müsaade etmiyoruz"

Mehmet Ali Kahraman, "Salda Gölü Beyaz Adalar kısmında 2 yıldır çok önemli bir koruma projesi yürütüyoruz. Burada hiçbir şekilde beyaz kumlara basılmasına bile müsaade etmiyoruz, göle girilmesine müsaade etmiyoruz. Dolayısıyla paylaşılan görüntüler bakanlığımızca koruma altına alınan hem Beyaz Adalar bölgesinde hem Halk Plajı bölgesinde değildir. Yürütülen koruma çalışmaları ile bunu ilişkilendirmek doğru bir yaklaşım değil. Burada günlük ihtiyaçları karşılayacak tesislerde faaliyete geçmediği için gösterilen görüntüler hiçbir şekilde doğru değildir" dedi.

"Polen tozları ve ağaç birikintileriyle oluştuğunu tahmin ediyoruz"

Bölgede küçük bir renk değişikliği olan alanda gerekli her türlü numuneleri aldıklarını vurgulayan Kahraman, "Biyolojik numuneler 24 saatte, biyokimyasal numunelerin sonuçları 48 saat içerisinde çıkacak. İlk incelemelerimize göre görüntünün alındığı bölge Halk Plajının bittiği kısımda daha önceden Yeşilova Belediyesi tarafından işletilen bölgenin sazlık ve ağaçlık olan kısmında, gölün de bir miktar çekilmesiyle ortaya çıkan balçık kısımda biriken polen tozları ve ağaç birikintileriyle oluştuğunu tahmin ediyoruz. İlk izlenimlerimiz o yönde ve bölgede de her sene bunun belli zamanlarda olduğu üniversitedeki hocalarımız ve oradaki vatandaşlar tarafından da bize söylendi" diye konuştu.

"Şeffaf bir şekilde koruma projesi yürütüyoruz"

Kahraman, şöyle devam etti:

"Göl çerçevesinde bilim insanlarımızla beraber, sivil toplum kuruluşlarımızla beraber tamamen şeffaf bir şekilde koruma projesi yürütüyoruz. Dolayısıyla sosyal medyada bu konuya ilgi gösteren herkesi buraya bekliyoruz. Biz kendimiz de buradayız. Gölün etrafını tamamen gezdirip buradaki koruma tedbirlerini kendilerine göstermek isteriz."

Valilik: Sarımtırak görüntü mevsimseldir ve her yıl görülmektedir

Burdur Valiliği'nden de konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemizin en değerli doğal miraslarından biri olan ilimiz Yeşilova ilçesi sınırlarında yer alan Salda Gölü'nde, yaşanan mevsimsel kuraklık dolayısıyla göl su seviyesinde düşüşler yaşanmış, bundan kaynaklı olarak Belediye Plajı olarak bilinen alanda göl tabanında balçıklar oluşmuştur. Bunun yanı sıra Salda Gölü çevresinde geniş bir şekilde yer alan çamlık ve sazlık alanlardan kaynaklı polenlerin göl suyuna karışması sonucunda göl kıyısında suyun sarardığı alanlar görülmeye başlanmıştır. Polen sebebiyle oluşan sarımtırak görüntü mevsimseldir ve her yıl aynı dönemde görülmektedir. İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlık Birimi tarafından mikrobiyolojik ve kimyasal inceleme yapılmak üzere gölden numune alınmıştır. Ayrıca Salda Gölü ve havzasını atık su kaynaklı kirlilik ve bozulmalara karşı korumak, burada bulunan köylerin ve Yeşilova ilçesinin atık sularını bertaraf etmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından sağlanan hibe ve desteklerle arıtma tesislerinin yapılması çalışmalarına başlanılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Millet Bahçesi inşaatı devam ediyor

Gölün, Millet Bahçesi yapılan bölümündeki beyaz renkli kumların renginin değiştiği, Milli Park kıyılarındaki kumların ise doğal rengini koruduğu görülmüştü. Göl çevresine bungalov prefabrik evler ve mescit yapımı devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çevrecilerin karşı çıktığı Millet Bahçesi'nin 5 Haziran Çevre Günü'nde açılacağını açıklamıştı.

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker; AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenen ve 5 Haziran Çevre Günü'nde yapılması planlanan açılışın, çalışmalar bitmediği için ertelendiğini aktardı.