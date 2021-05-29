Salda Gölü'nde Millet Bahçesi yapılan bölümdeki beyaz renkli kumların rengi değişti!

Millet Bahçesi yapılan Salda Gölü'nde bungalov ve mescit yapımı sürerken, gölün ve kıyıdaki kumun rengindeki değişim dikkat çekti. CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Salda Gölü'nün ranta peşkeş çekilmemesi gerektiğini söyledi.

Burdur’da "Türkiye'nin Maldivleri" olarak adlandırılan Salda Gölü'nün yanına yapılan Millet Bahçesi projesi sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çevrecilerin karşı çıktığı Millet Bahçesi'nin 5 Haziran Çevre Günü'nde açılacağını açıklamıştı.

CHP Burdur Milletvekili Göker; AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenene ve 5 Haziran Çevre Günü'nde yapılması planlanan açılışın, çalışmalar bitmediği için ertelendiğini aktardı.

Kumun rengi değişti

ANKA'nın haberine göre; göl çevresine bungalov prefabrik evler ve mescit yapımı devam ediyor. Gölün, Millet Bahçesi yapılan bölümündeki beyaz renkli kumların renginin değiştiği, Milli Park kıyılarındaki kumların ise doğal rengini koruduğu görüldü.

Göldeki son durum hakkında bilgi veren CHP Burdur Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Mehmet Göker, muhalefetin çabaları sonucu ilk yapılan projeden geri adım atıldığını belirtti.



Göker, "Çevrenin lehine bir adım atıldı. Valiliğin düzenlediği çalıştayda, benim önerim vardı. Salda Gölü kullanılıyorken, korunmalı. Bunu yapmanın da tek yolu vardır. Ya dağ kenarında panoramik görüntülerle bu yapılır ya da girişi belli noktadan, belli sayıda kişiyle yapılarak bu sağlanabilir" dedi.

"Yargıda devam eden bi karar var"

Göker, Milli Park için ilk projeyle ihale yapıldığını ancak buna ilişkin dava devam ettiği için, bu ihalenin iptal edilerek yapın sürecinin sürmesi gerektiğini ifade etti.



Göker, ileride çıkabilecek yargısal bir sorunu şu örnekle anlattı: "Yargıda devam eden bir mahkeme ve karar beklenen olay varken, düzenlemenin devam etmesi hukuk devleti ilkesiyle bağdaşır tarafı yok. Bu bölgede bir baraj, bir gölet yapımını biz yargıya taşımıştık. Gölet yapımı tamamlandı, yargı dedi ki 'Gölet yapımı durdurulmalı'. Şimdi ne oldu? Gölet orada duruyor. Para gitti. Garip, gurebanın yetimin hakkı çarçur edilmiş oldu. Acelecilik var" diye konuştu.

"Halkın yararına kullanılmalı"

Göker, gölün halk yararına kullanılması gerektiğini ifade ederek, "Bu alanın halkın yararına, halkın kullanımına en uygun şekilde nasıl kullanılacaksa, yani ranta açılmadan, birtakım kişilere peşkeş çekilmeden. Bunun mücadelesini yapmaya devam edeceğiz. Bu konuda da çevre dostları, yöre halkı müsterih olsun" dedi.