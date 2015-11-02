T24 köşelerinde bugün...

<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/hakan-aksay/secimin-uc-surprizi-ertugrul-ozkokun-kivrakligi-ve-galileonun-huznu,13120">Hakan Aksay: <span style="line-height:1.5;">Seçimin üç sürprizi, Ertuğrul Özkök’ün kıvraklığı ve Galileo’nun hüznü</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/dogan-akin/15-maddede-1-kasim-secimleri-yeni-gerilim-hatti-erdogan-davutoglu-koalisyonu-mu,13121"><span style="line-height:1.5;">Doğan Akın: </span><span style="line-height:1.5;">15 maddede 1 Kasım seçimleri; yeni gerilim hattı Erdoğan-Davutoğlu koalisyonu mu?</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/akdogan-ozkan/2-kasimdan-sonra-turkiye-yonetilebilecek-mi,13122"><span style="line-height:1.5;">Akdoğan Özkan: 2 Kasım’dan sonra Türkiye yönetilebilecek mi?</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/omer-faruk-gergerlioglu/1-kasim-bahceli-kaybetti-erdogan-kazandi,13123"><span style="line-height:1.5;">Ömer Faruk Gergerlioğlu: 1 Kasım; Bahçeli kaybetti, Erdoğan kazandı</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/cigdem-anad/korku-imparatorlugu-kazandi,13124"><span style="line-height:1.5;">Çiğdem Anad: Korku imparatorluğu kazandı</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/dilara-gurcu/kadinlarin-ayaklanmasindan-korkup-deger-deniz-davasini-kararttilar,13125"><span style="line-height:1.5;">Dilara Gürcü: Kadınların ayaklanmasından korkup, Değer Deniz davasını kararttılar!</span></a></p>\r\n