Korku imparatorluğu kazandı

AKP korkutarak kazandı. Canını kurtarmak isteyenler, sopayı gösteren AKP karşısında boyun eğdi. AKP'siz bir iktidar olasılığı görünmeyince, seçmen daha fazla cezalandırılmamak için razı geldi. Canını kurtarmak için oyunu verdi.

Can, hayat, ekmek... Özgürlükten, hukuktan, laiklikten, demokrasiden daha önce gelir elbette.

Ekmeğini, işini kaybetmekle tehdit edilen yoksul kesim onu tehdit edene teslim oldu.

Bu kesimin "Baskılar bizi yıldıramaz" diyebilmesi için sırtını dayayabileceği güçte bir parti olmalıydı ama o güçte bir parti yoktu.

CHP neden kazanamadı?

CHP önce kendisi iktidar olacağına inanmadığı için çoğunluk da inanmadı. CHP'deki ideolojik bölünmüşlük, seçmeni ikna etme kudretini zayıflattı. CHP, aday seçiminde yeni ve güçlü isimlere yer vermediği için ışık saçamadı. Taban çalışmasında eski yöntemlerine sıkıştı kaldı. CHP Genel Başkanı şefkatli baba ses tonundan çıkıp, kurtarıcı baba duruşuna geçemedi.

MHP neden kaybetti?

Türkiye'de muhafazakar kesimin de Kürt meselesinin çözülmesini elzem gördüğünü idrak edemedi. Askeri operasyonlarla bu meselenin çözülemediğine ikna olan Türk halkı, çözümsüzlükten başka bir hat takip edemeyen MHP'yi siyasi oyunun dışına itti. MHP bu halkın ne uğruna olursa olsun artık çocuklarını feda etmek istemediğini anlayamadı.

HDP neden kaybetti?

HDP'nin PKK'dan bağımsız tek başına var olamayacağı netleşti. HDP'nin Kürt partisi olduğu ve Türkiye'yi kucaklayamayacağı ortaya çıktı.

AKP’nin dış politikası

AKP'nin boşa salvo da olsa ABD'ye, RUSYA'ya kafa tutması, " bize karşı oyunlar oynanıyor" söylemi tuttu. AKP şimdi dünyaya kafa tutmaya devam mı edecek?

AKP’nin inanç siyaseti

AKP'nin dini, allahı, kitabı dilinden düşürmemesi karşılığını buldu. AKP şimdi dini siyasette kullanmaya devam mı edecek?

AKP’nin büyük Türkiye rüyası

AKP'nin ülkenin yoksulu artarken, " siz aslansınız, kaplansınız, büyük imparatorluğun torunlarısınız" gazı çoğunluğun kendisini aslan , kaplan görmesine yetti. AKP şimdi yoksulluğu sona erdirmeden, eğitim seviyesini yükseltmeden büyük Türkiye'yi nasıl inşa edecek?

Şimdi ne olacak?

Hukuk mu inşa edilecek? Adalet mi tesis edilecek? Yoksulluk mu sona erecek? Basın mı özgürleşecek? Kürt meselesi mi çözülecek? Yargı, yürütme, yasama yani kuvvetler ayrılığı mı tanınacak? Yolsuzluklar mı bitecek? Gerçek demokrasi mi gelecek?