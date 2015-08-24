T24 köşelerinde bugün...

<p> </p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/hasan-cemal/iki-hafta-izin,12588" target="_blank">Hasan Cemal: İki hafta izin</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/bekir-agirdir/erdogan-ve-ak-parti-icin-tekrar-secim-bir-kumar,12585" target="_blank">Bekir Ağırdır: <span style="line-height:1.5;">Erdoğan ve Ak Parti için tekrar seçim bir kumar</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/riza-turmen/firin-iscileri-orhan-ile-emrahin-oykusu,12586" target="_blank">Rıza Türmen: <span style="line-height:1.5;">Fırın işçileri Orhan ile Emrah'ın öyküsü</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/akdogan-ozkan/bu-milletin-guveni-yerine-geldi-mi,12584" target="_blank"><span style="line-height:1.5;">Akdoğan Özkan: </span><span style="line-height:1.5;">Bu milletin güveni yerine geldi mi?</span></a></p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/erdem-yoruk/yarbay-akpnin-basina-ecevitin-yazarkasasini-firlatti,12587" target="_blank">Erdem Yörük: <span style="line-height:1.5;">Yarbay, AKP’nin başına Ecevit’in yazar kasasını fırlattı</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/tan-oral/tan-oral-ciziyor,12583" target="_blank">Tan Oral, çizgisiyle gündemi yorumluyor</a></p>\r\n