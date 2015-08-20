T24 köşelerinde bugün...

<p> </p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/bekir-agirdir/secmeni-butunlemeye-biraktilar,12552" target="_blank">Bekir Ağırdır: <span style="line-height:1.5;">Seçmeni bütünlemeye bıraktılar</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/erdem-yoruk/cikis-yolu-savaskrizerdogan-diyen-chp-hdpdir,12559" target="_blank"><span style="line-height:1.5;">Erdem Yörük: Çıkış Yolu, Savaş=Kriz=Erdoğan diyen CHP-HDP’dir </span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/vedat-ozdan/biz-secime-giderken-dunyada-beklenen-kuresel-finansal-cokus-baslarsa,12554" target="_blank"><span style="line-height:1.5;">Vedat Özdan: </span><span style="line-height:1.5;">Biz seçime giderken dünyada beklenen küresel finansal çöküş başlarsa?</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/nurcan-baysal/kurt-cocuklar-yuvaya-mi-donuyor,12557" target="_blank"><span style="line-height:1.5;">Nurcan Baysal: </span><span style="line-height:1.5;">Kürt çocuklar 'yuva'ya mı dönüyor?</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/omer-faruk-gergerlioglu/yeni-yol-haritasinda-neler-olmali,12553" target="_blank"><span style="line-height:1.5;">Ömer Faruk Gergerlioğlu: </span><span style="line-height:1.5;">Yeni yol haritasında neler olmalı?</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/mahmut-mutman/nasil-oldu-da-kendimizi-90larin-ortasinda-bulduk,12558" target="_blank"><span style="line-height:1.5;">Prof. Mahmut Mutman: </span><span style="line-height:1.5;">Nasıl oldu da kendimizi 90’ların ortasında bulduk?</span></a></p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n