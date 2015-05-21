T24 köşelerinde bugün...

<p> </p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/atilla-dorsay/sinema-efsanelerini-bulusturan-film,11928" target="_blank">Atilla Dorsay: <span style="line-height:1.5;">Sinema efsanelerini buluşturan film</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/hakan-aksay/hdpye-oneri-akp-ile-asla-koalisyon-kurmayacagiz-kurmayacagiz-kurmayacagiz,11932" target="_blank"><span style="line-height:1.5;">Hakan Aksay: </span><span style="line-height:1.5;">HDP'ye öneri: 'AKP ile asla koalisyon kurmayacağız, kurmayacağız, kurmayacağız!'</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/vedat-ozdan/1-milyon-dolariniz-olsa-nerede-gayrimenkul-yatirimi-yapardiniz,11927" target="_blank"><span style="line-height:1.5;">Vedat Özdan: </span><span style="line-height:1.5;">1 milyon dolarınız olsa nerede gayrimenkul yatırımı yapardınız?</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/celal-baslangic/akp-kazansa-da-kaybetse-de-turkiye-gazete-ve-tv-mezarligi-olacak,11931" target="_blank"><span style="line-height:1.5;">Celal Başlangıç: </span><span style="line-height:1.5;">AKP kazansa da kaybetse de Türkiye gazete ve TV mezarlığı olacak!</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/ceyhun-guler/metal-iscilerinin-direnisi-turkiye-sendikal-anlayisinda-bir-kirilma-yaratacak-mi,11934" target="_blank"><span style="line-height:1.5;">Ceyhun Güler: </span><span style="line-height:1.5;">Metal işçilerinin direnişi Türkiye sendikal anlayışında bir kırılma yaratacak mı?</span></a></p>\r\n\r\n<p><span style="line-height:1.5;"><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/tan-oral/tan-oral-ciziyor,11933" target="_blank">Tan Oral: Çizgisiyle gündemi yorumluyor</a></span></p>\r\n