T24 köşelerinde bugün...

<p> </p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/hakan-aksay/mosyo-beki-gazetecidir-matmazel-geerdink-ise-terorist,11217" target="_blank">Hakan Aksay: <span style="line-height:1.5;">Mösyö Beki gazetecidir, Matmazel Geerdink ise terörist!</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/ridvan-akar/ben-yaptim-oldu-sistemi,11216" target="_blank">Rıdvan Akar: "Ben yaptım oldu" sistemi</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/atilla-dorsay/ilk-surprizler-cagdas-genclik-uzerine-bir-alman-trajedisi-ilginc-bir-turk-filmi,11213" target="_blank">Atilla Dorsay: İlk sürprizler: Çağdaş gençlik üzerine bir Alman trajedisi, ilginç bir Türk filmi</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/sukru-hatun/kiz-cocuklarinda-erken-ergenlik-endiseler-ve-gercekler,11215" target="_blank">Prof. Şükrü Hatun: Kız çocuklarında erken ergenlik: Endişeler ve gerçekler</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/sebnem-senyener/sehir-tellali,11219" target="_blank">Şebnem Şenyener: Matisse’in odalığı müzayede rekoru, modern sanatta erotizm sembolü Nermin Sultan’ın</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/murat-somer/muhalefet-alternatif-baskanlik-modelini-onermeli,11214" target="_blank">Murat Somer: Muhalefet alternatif başkanlık modelini önermeli</a></p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n