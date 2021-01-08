T24 Yıllık | Murat Belge yazdı: Medeniyetler çatışması

T24 Haber Merkezi

T24 Yıllık 2021 çıktı. 70 yazar, çizer, gazeteci ve sanatçının yer aldığı T24 Yıllık için Murat Belge'nin kaleme aldığı yazıdan tadımlık bir bölüm:

Samuel Huntington’ın ‘Medeniyetler Çatışması’ üstüne tezi yayımlanalı beri bir çeyrek yüzyıldan fazla zaman geçti. Dünyanın halihazırdaki sorunlarına eğilimlerine, olaylarına baktığımızda, 1990’larda belki sıradan bir ‘gelecek falcılığı’ gibi görünen tezin şaşılacak derecede doğru çıktığını söyleyebiliyoruz. Huntington tezini kitaplaştırıp yayımladığında kastettiği medeniyetlerin ileri gelen aydınları koro halinde onu kınamışlardı; Soğuk Savaş’ı sona erdirmiş, barışçı bir ilerleme yoluna girmiştik. Her şeyin düzelmesini beklediğimiz bir dünyada böyle bir felaket tellallığına ne gerek vardı? Ama işler böyle yürümedi; iyimser hesap tutmadı. Bu süre içinde İslam adına gerçekleştirilmiş terör olaylarının dökümünü yapmaya hiç girişmeyeyim. Bunlar zaten hatırlanıyor. Öte yandan, Batı dünyasının belirli bir kesiminin de ‘İslam’ dendiği anda geçirdiği titreşimler, ürpertiler epey kabarık yekûn tutuyor.

Huntington ‘medeniyet’lerin çatışmasından söz etmişti. Ama onun sözünü ettiği bağlamda, Çin ya da Hint medeniyeti diyelim, Batı medeniyetine karşı ‘rövanşist bir Aztek medeniyeti’ diyelim, bunlar söz konusu değildi. Söz konusu olan Batı medeniyetiyle İslam medeniyeti arasındaki çatışmaydı. ‘Medeniyet’ mi? Kelle kesen, diri diri adam yakan IŞİD’in kavgasını verdiği şeyin ‘medeniyet’ olduğunu düşünemiyorum. Batı dünyasında herkesin “İslam her görüldüğü yerde ezilmelidir” gibi bir saplantısı olmadığını biliyoruz. Yani bu sonuçsuz kan dökme furyasını ‘medeniyet’ kavramına başvurarak genişletmek ve bunlarla hiçbir ilgisi olmayan geniş kesimlere bulaştırmak doğru değil; pratikte de yanıltıcı bir rol oynuyor. Bu çatışmayı sürdüren iki taraf da –“halen” diyelim– azınlıkta. Toplamda en fazla birkaç on binle sınırlayabileceğimiz bir militan yığınını, ‘medeniyet’ kavramını işin içine sok- makla, birkaç yüz milyona çıkarıyoruz...

İllüstrasyon: Selçuk Demirel

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