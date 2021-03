T24 Yıllık | Figen Şakacı yazdı: Sabırlık

T24 Haber Merkezi

T24 Yıllık 2021 çıktı. 70 yazar, çizer, gazeteci ve sanatçının yer aldığı T24 Yıllık için yazar Figen Şakacı'nın kaleme aldığı yazıdan tadımlık bir bölüm:

"Yönsüz bir ilerleyişle, kısa kısa adımlarla yürüyorum. İlk defa acelem yok, telaşsızlıkla bu ilk karşılaşmam. Ne ki amacım da yok. Gitsem nereye, kalsam nerede? Bilmiyorum. Bilmek bir gereklilik değil. Oluş? Evet, biraz ona benziyor. Zihnimin med-cezirinde kıyıya gündelik olanın cürufları vuruyor, ayağımla şöyle bir iteleyip devam ediyorum. Derken koskocaman, alacalı bulacalı, güneşin her tonuna haiz bir kaplan beliriyor karşımda; heybetiyle büyülerken şıppadanak haddimi bildiriyor. Öyle bir kükrüyor ki, dişlerinin arasında un ufak olmam an meselesi. O an ki, oh’tan ah’a kol boyu mesafede. İki mağrur canlı duruyoruz karşılıklı. Biri birini parçalayacak, yiyecek, geviş getirip tükürecek, o birinin kim olduğu kudretinden belli. İnsan dediğin güç karşısında bir çırpınış, bir kaçış, bir sıvışma mı? Bu mu yani diyorum, yediremiyorum insanlığıma, mıh gibi duruyorum nefesi yüzüme vura vura. Cüretim kaplan kadar beni de şaşırtıyor, ama kararımı verdim bir kere, ne olacaksa olacak; ya sağ çıkacağım bu rüyadan ya ölü.

Şimdi aşağıda olsam özgüven derdim buna, ne ki hem dünyada değilim hem rüyada özgüven de ne? İstediğim gibi davranmakta özgürüm, bu kaplan için de geçerli, bok yolu tam şuramda. Bu kafa kafaya gelişteki hikmetten sual olmadan fark ediyorum kaplanın körlüğünü ve ilk o zaman çözüyorum beni bu dünyaya bağlayan ilmeğimi. Utanmadan, sıkılmadan sen diyorum kaplana; bütün gücünü görmekten aldıysan eğer öldürebilirsin beni ama bir daha düşün kör bir kaplanın hükmünü... Bunu diyen ben miyim gerçekten; anasına yıldızları avcunun içine alma sözü veren Saffet miyim? Yoksa kaderi anasına topu topu iki yılda doymakla doğmuş bu kaplanın ta kendisi miyim? Bunca sorudan benim kadar kaplan da bunalmış olmalı ki, o gidiyor yoluna, ben adım adım bir yol aramaya..."

İllüstrasyon: M. K. Perker, @mkperker

Şakacı'nın yazısının devamı ‘T24 Yıllık’ta.

