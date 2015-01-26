Syriza'nın zaferi Yunan borsasını çökertti; kayıplar yüzde 4'e yaklaştı

Yunanistan'da seçimi Syriza'nın kazanması Atina Borsası'na satış getirdi. Endekste kayıplar yüzde 4'e yaklaştı. Akşam saatlerinde kayıplar yüzde 2.80'e kadar geriledi. Alman DAX ve Fransız CAC 40 endeksleri ise yüzde 1'e yakın yükseldi.

Syriza'nın seçim sürecinde verdiği vaatleri yerine getirme yolunda atacağı adımlara Euro Bölgesi'ndeki ortakların verecekleri yanıtlara ilişkin belirsizliğin etkisi ile Atina Genel Endeksi bu sabah 793,80 puanı gördü. Endeks şu sıralarda yüzde 3,96 kayıpla 807,16 puandan işlem görüyor. Banka hisselerinde kaybın yüzde 9,69 olduğu ortamda sigorta ve kimya sektörlerinde ise değer artışı gözleniyor.