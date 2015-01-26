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Ekonomi

IMF Başkanı'ndan Syriza yorumu: Euro Bölgesi kurallarına saygı duyulmalı

IMF Başkanı Christina Lagarde, Yunanistan'la muhtemel yeni bir borç anlaşmasını değerlendirdi

26 Ocak 2015 15:37

IMF Başkanı Christina Lagarde, Euro bölgesinden çıkma ihtimali nedeniyle Avrupa'yı korkutan Syriza'nın Yunanistan'daki seçimlerde zafer kazanmasını “Euro Bölgesi kurallarına saygı duyulmalı. Yeni bir anlaşma talep edemezler” sözleriyle değerlendirdi. 

Le Monde’a konuşan Lagarde, “Sorun, kemer sıkma paketinin önlemlerinde değil, asıl bu reformların yapılmasında” dedi.

Avrupa merkez bankası'nın (AMB) icra kurulu üyelerinden Benoit Coeure de, Yunanistan'ın yeni hükümetiyle kemer sıkma önlemlerini tartışabileceklerine ilişkin yeşil ışık yaktı. The Wall Street Journal'ın haberine göre, Coeure, bir yandan, Yunanistan'ın borçlarını "geri ödemek zorunda" olduğunu vurgularken, Şubat sonunu işaret ederek, Syriza liderinin başkanlığında kurulacak Yunan hükümeti ile görüşmeler yapılacağını söyledi. Coeure Avrupa'nın kurallarına göre alınmış borçların ödenmek zorunda olduğunu vurgularken, bir yandan da, "Ama, bu durum borçların vadesinin yeniden düzenlenmesi gibi konularda müzakereler yapılamaz demek değil" diyerek, borç koşullarında iyileştirmeler yapılabileceği işaretini de vermiş oldu. MF ve AMB tarafından gelen açıklamaların sonrasında, erken saatlerde 1.1098 düzeyine kadar gerileyen euro/dolar paritesi, bir süre 1.11 - 1.12 aralığında hareket ettikten sonra 1.1258 düzeyine kadar çıktı.

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