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Ekonomi

Yunanistan seçimlerinden sonra Euro ve dolar yükseldi

Yunanistan’da seçimi SYRIZA’nın kazanmasından sonra euro dolar paritesi küresel piyasalarda 1.12 ile 11 yılın dibine indi

26 Ocak 2015 11:34

Yunanistan seçimlerinin ardından Euro ve dolar yükseldi. Altının onsu tekrar 1.300 dolar seviyelerini test etti.

Yunanistan’da seçimi SYRIZA’nın kazanmasından sonra euro dolar paritesi küresel piyasalarda 1.12 ile 11 yılın dibine indi. Serbest piyasada dolar ise 2,3600, euro ise 2,6450 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 2,3560 liradan alınan dolar 2,3600liradan, 2,6420 liradan alınan euro ise 2,6450 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 2,3430 liradan, euro ise 2,6360 liradan satılmıştı.

Syriza'nın borç koşullarında yapacağını söylediği sıkı pazarlıkların Avrupa'da istikrarsızlık yaratacağı endişeleriyle artan "güvenli liman" alımları altın fiyatlarının yönünü yeniden yukarıya döndürdü. Geçen hafta 1,300 doların üzerine çıktıktan sonra 1,290 doların altına çekilen bir ons altının fiyatı bugün Hong Kong'da 1,298.36 dolara kadar yükseldi. Altın daha sonra 1,290 - 1,292 aralığına çekildi.

 

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