SYRIZA’nın Kobanê yardımı Türkiye’de gümrüğe takıldı

Yunanistan'ın SYRIZA Partisi öncülüğünde kurulan Kobanê ile Dayanışma Heyeti, getirdikleri bir tır yardım malzemesinin İpsala Gümrük Kapısı’nda tutulduğunu belirtti.

SYRIZA partisi öncülüğünde kurulan Kobanê ile Dayanışma Heyeti Suruç’a geldi. Avrupa Parlamentosu Milletvekilleri Emmy Karimali ve Georgios Karatsioubanis ile PYD sorumlusu Dr. İbrahim Müslim’in de aralarında bulunduğu birçok gazeteci ve sağlık çalışanından oluşan 23 kişilik heyet Amara Kültür ve sanat Merkezi’nde Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Diplomasi sorumluları Mustafa Can ve Mustafa Doğal tarafından karşılandı. Kobanê Kriz Koordinasyonu ile geçekleştirdikleri toplantı sonrası Suruç’taki çadır kentlerini ardından da direniş köylerini ziyaret eden heyet, ardından Suruç Belediyesi’ne geçerek Suruç Belediyesi Eş başkanı Zuhal Ekmez’i makamında ziyaret etti.

ANF’de yer alan habere göre, Ziyaret esnasında konuşan Emmy Karimali, dayanışma kampanyası ile birlikte bir tır yardımın toplandığını belirtti; tırın Türkiye tarafından İpsala Sınır kapısında engellenerek iki gündür bekletildiğini söyledi. Emmy, heyet olarak Kobanê’ye geçmek istediklerini dile getirerek, “Kobanê’deki izlenimlerimiz üzerine Kobanê’nin inşası ve ihtiyaçları dahilinde bir rapor hazırlamak istiyoruz” dedi.

Heyetin bugün Kobanê’ye geçmesi bekleniyor.