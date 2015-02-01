HDP'den SYRİZA mesajlı seçim anketi

HDP Grup Başkanvekilleri İdris Baluken ve Pervin Buldan, kişsiel Twitter hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda yapılan son ankette HDP’nin oy oranının yüzde 10.5’i geçtiğini belirttiler.

Baluken, Twitter'dan “Çok merak edenlere söyleyelim: Kobane ve SYRIZA zaferlerinden önce yapılmış güvenilir anketlerde HDP, yüzde 10.5’i geçmiştir. Gerisini siz düşünün" dedi.

HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan da Twitter hesabı üzerinden “Yaptırdığımız bir ankette HDP’nin oranı yüzde 10.5.Türkiyenin demokratikleşmesi için yüzde 15’lere çıkmamız lazım” ifadelerini kullandı.