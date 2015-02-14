BM Kobanê raporu: 160 bin kişi Türkiye'ye sığındı, 3 bin 200'den fazla bina yok oldu

Birleşmiş Milletler'in uydu fotoğraflarına dayanarak yaptığı değerlendirmeye göre, Suriye sınırında dört ay boyunca Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) grubu ile Kürt güçleri arasında çatışmaların yaşandığı Kobanê'de 3200'den fazla bina yok olmuş ya da zarar görmüş durumda.

Ocak ayı sonunda Kürt güçleri tarafından IŞİD'den tamamen temizlenen kentte, yüzlerce Kürt ve binden fazla IŞİD militanının hayatını kaybettiği belirtiliyor. Kentin çevresinde ve içinde ise patlamaların oluşturduğu 979 krater tespit edildi.

Ulaşılan rakamlar 22 Ocak'ta çekilen fotoğrafların, IŞİD'in saldırılarının başlamasından sadece günler önce, 6 Eylül 2014'te çekilen fotoğraflarla karşılaştırılması sonucunda elde edildi. IŞİD'in kentten çıkmasının ardından kente girenler tarafından çekilen fotoğraflar zararın boyutunu gözler önüne sermişti.

Kentte ölenlerin gömülebilmesi için yeni mezarlıklar oluşturuldu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, çatışmalar başladıktan sonra kentte yaşayan ve Suriye'den kaçarak buraya sığınan yaklaşık 160 bin kişi bu kez Türkiye'ye sığındı. IŞİD'in saldırılarından önce 50 bin nüfuslu olan kentin inşasının yıllar değilse bile, aylar süreceği tahmin ediliyor.

Cenazelerin kaldırılması sorunu

Dört ay süren çatışma boyunca ABD önderliğindeki koalisyon tarafından Kobanê içindeki ve etrafındaki IŞİD mevzilerine yönelik 600'den fazla hava saldırısı düzenlendi.

Kentteki en büyük sorunlardan biri sokaklardaki cenazelerin kaldırılması konusu. Enkazların altında da cenazeler olduğu söyleniyor.