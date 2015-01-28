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Dünya

Syriza'nın ilk icraatı özelleştirmeleri durdurmak oldu

Syriza lideri Aleksis Tsipras başbakanlığında kurulan yeni hükümet, Pire Limanı'nın özelleştirmesini durdurma kararı aldı

28 Ocak 2015 18:56

Çevre ve Enerji Bakanı Panagiotis Lafazanis, Kamu Enerji Şirketi PPC ve dağıtım şirketi ADMIE'nin ve Pira Limanı'nın özelleştirilmesinin durdurulacağını açıkladı.

BBCTürkçe'nin haberine göre, Lafazanis özelleştirmenin durdurulmasının Avrupalı ortaklarıyla sorun yaratıp yaratmayacağı yönündeki soruya, hükümetin sadece kendilerini seçen Yunan halkına karşı sorumlu olduğu yanıtını verdi.

Lafazanis ayrıca "Yunan halkına yardımcı olmak için elektrik ücretlerini azaltıp, rekabeti artırmaya çalışacağız" dedi.
 

Durdurulan bir diğer özelleştirme süreci ise ülkenin en büyük ticari limanı olan Pire Limanı özelleştirmesi oldu.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Yunanistan'ın yeni Denizcilik Bakanı Theodoros Dritsas, Selanik Limanı özelleştirmesinin de durdurulduğunu açıkladı.

 

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