AB Bakanı Bozkır: Syriza, Türkiye'yi etkilemez

AB Bakanı Volkan Bozkır, Yunanistan’da seçimi kazanan Syriza’nın Türkiye ile ilişkileri etkilemeyeceğini söyledi. İspanya gezisinde gazetecilerin sorularını cevaplayan Bozkır, Avrupa’nın ‘Aman Avrupa’da bir olay olmasın da başka ülkelerde can alıyorsa bile ben göz yumayım’ zihniyeti noktasına geldiğini söyleyerek, Fehriye Erdal örneğini verdi.

İspanya gezisinde gazetecilerin sorularını cevaplayan Bozkır, Syriza’dan, Türkiye AB ilişkilerine kadar çeşitli konulara değindi. Yeni Şafak Gazetesi Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi’nin haberine göre, Bozkır’ın sorulara verdiği cevaplar şöyle:

İspanya bizi en çok destekleyen ülke

İspanya ziyaretinin önemli olduğunu belirten Bozkır, “İspanya, AB ile ilişkilerimizde bizi en çok destekleyen ülke” dedi. Bozkır, resmi temasların yanı sıra işadamları ve sivil düşünce kuruluşları ile bir araya geleceklerini, İspanya’nın Türkiye’deki yatırımlarını artırdığını da ifade etti. Türkiye ile İspanya’nın yürüttüğü medeniyetler ittifakı projesine de vurgu yapan Bozkır, “Bunu çok önemsiyoruz ve İspanya ile bunu daha çok geliştirmek istiyoruz” dedi.

Her gelen turisti araştırmak imkansız

Madrid üzerinden Türkiye’ye geçen Hayat Boumedienne ile ilgili soruyu Bozkır, “Türkiye’yle ilgili haksız eleştiriler gündeme getiriliyor. Bunlardan birisi de Fransa’da saldırılarda bulunan şahsın kız arkadaşının Türkiye’ye giriş yapmasıdır. Bu olay Türkiye tarafından ortaya çıkarılmıştır. Bu konuda Türkiye’ye herhangi bir bilgi verilmemiştir. Türkiye’ye yılda 30 milyon turist geliyor. 30 milyon turisti tek tek terörist mi diye araştırmak mümkün değil” diye cevapladı.

İyi terör kötü terör olmaz

Suriye ve Irak’taki savaşçılar arasında Fransa’nın bin 200, diğer Avrupa ülkelerinin de binlerce vatandaşının bulunduğunu hatırlatan Bakan Bozkır, “Biz 7 bin kişinin Türkiye’ye girişini yasakladık, bin 200 kişiyi sınır dışı ettik. Bu olaylardan sonra AB ülkeleri daha ciddi davranacaklardır” dedi. Terörle mücadelede iyi terör, kötü terör diye ayırt etmenin kabul edilemeyeceğini ifade eden Bozkır, Avrupa’nın ‘Aman Avrupa’da bir olay olmasın da başka ülkelerde can alıyorsa bile ben göz yumayım’ zihniyeti noktasına geldiğini söyledi. Bozkır “Avrupa’da Sabancı’yı öldüren Fehriye Erdal defalarca mahkemeye çıkarıldığı halde korunmuştur” dedi.

Türkiye’nin önemi ortaya çıktı

“Başbakan Davutoğlu, Türkiye’nin AB’ye üyeliği gerçekleşse radikalizme karşı mücadele etkili olur dedi. Ama Merkel bunu spekülasyon olarak nitelendirdi” yorumuna da Bozkır, “AB ilk kurulduğunda bir Hristiyan kulübü olarak kurulmuştur. Dünyanın gerçekleri AB’nin artık bir Hristiyan kulübü olmasını karşılamaz. Bugünün gerçeği, çok önemli terör saldırılarının yaşandığı bir dönem olmasıdır.Bu da Türkiye’nin önemini ortaya çıkarmıştır. Avrupa’da 30 milyon Müslüman yaşamaktadır. Türkiye İslam dünyasında demokratik laik, serbest piyasa ekonomisini uygulayan ve AB ile müzakere yapan tek ülkedir. 2023 hedefleri olan bir ülkedir” diye karşılık verdi.

Tenkit etmek başka sorumluluk başka

“Yunanistan’da radikal bir parti seçimi kazandı AB’de radikal partiler güçleniyor. AB için alarm zilleri çalıyor mu?” şeklindeki soruyu, “Tenkit etmek başkadır, iktidar sorumluluğu başkadır. Söylediklerini demokrasinin bir unsuru olarak saygıyla karşılıyorum. Ama belki dünyanın gerçekleri Syriza’nın söylediklerini yapmasına imkan vermeyecektir” sözleriyle yanıtlayan Bozkır, “Ben borçları ödemeyeceğim diyen bir parti iktidara geliyor. Şubat ayına kadar 8 milyar dolarlık kredinin serbest bırakılması ve yaz ayına kadar 10 milyar dolar borç ödemesi gereken bir ülke var" şeklinde konuştu.

Şımartılmış çocuk

"Uluslararası sistem gemilere, uçaklara el koyar. Ben borcu ödemem deme lüksü yok” ifadelerini kullanan Bozkır, Türkiye ile Yunanistan arasında hiçbir benzerliğin olmadığını belirterek, "Türkiye siyasi istikrarın devam ettiği, bütün rakamların üçe katlandığı ve çözüm sürecini yürüten bir ülke" dedi. Yunanistan'ın Avrupa'nın şımartılmış çocuğu olduğunu söyleyen Bozkır, Syriza’nın Türkiye’ye etkisinin olacağını zannetmediğini ifade etti.

İslam dünyası Türkiye’ye bakar

“Bütün İslam dünyası Türkiye’ye bakar” diyen AB Bakanı Volkan Bozkır, “Türkiye ileriye doğru gidiyorsa İslam dünyasında umutlar artar, Türkiye ileriye gitmiyorsa İslam dünyasında umutlar azalır. AB’nin bunu çok iyi anladığını zannetmiyorum. AB huzurunu daha çok kültürlerin içinde yer aldığı yapıda aramalıdır. Bunu yapacak olan ülke de Türkiye’dir. Almanya’ya bakılırken Merkel penceresinden bakılmamalı. Devlet olarak bakılmalı. Aynı Almanya’da Schröder zamanında müzakereler başlamıştır. Bu gösteriyor ki süreçler kişilerle kaim değildir ülkeler bazında önemlidir. Bir noktada bizim ısrarla söylediklerimizin önemi daha iyi anlaşılacaktır. AB’de bu tıkanıklıkların aşılmaması için bir neden görmüyorum” şeklinde konuştu.