Syriza: Borçları geri ödeyebilmemiz gerçekçi değil

Yunanistan'da genel seçimleri kazanan radikal sol Syriza'nın sözcüsü Euclid Tsakalotos, ülkenin dışarıya olan borçlarını geri ödeyebilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Sözcü Euclid Tsakalotos, "Hiç kimse Yunanistan'ın borçlarının tamamının geri ödenebileceğine inanmıyor" dedi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, ülkenin Avrupa Birliği (AB) ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) sağladığı 240 milyar euroluk kurtarma paketinin şartlarını yeniden görüşmek istiyor.

Avrupa ise Yunanistan'ın kreditörlere verdiği taahhütleri yerine getirmesi gerektiğini belirtiyor.

Mali yardım karşılığında sert kemer sıkma önlemleri talep edilmesine karşı çıkanSyriza, seçim kampanyası boyunca borçların geri ödemesini yeniden müzakere edecekleri sözünü vermişti.

Dün Başbakan olarak yemin eden Syriza lideri Aleksis Tsipras'ın, kabineyi bugün öğleden sonra açıklaması bekleniyor.

"Yunanistan düşerse Euro Bölgesi yıkılır"

Avrupalı liderlerin kendileriyle birlikte çalışma hevesi göstermelerini beklediklerini söyleyen Syriza sözcüsü Tsakalotos, "Eğer demokratik yollardan seçilmiş yeni hükümetle işbirliği yapmak istemezlerse, Avrupa çok tehlikeli ve gülünç bir hal alacaktır" dedi.

Tsakalotos, Avrupa'nın kendileriyle masaya oturmaması halinde bunun "Avrupa'nın demokratik ve sosyal değişimleri kabullenemediğinin son göstergesi olacağı" yorumunu da yaptı.

Yunanistan'ın iflas edip Euro Bölgesi'ni çökertmesinin"en kötü kabus" olacağını belirten Syriza sözcüsü, "Başından beri söylüyoruz. Euro Bölgesi tehlikede. Bu tehlike Syriza'dan değil, kemer sıkma politikalarından kaynaklanıyor" dedi.

Tsakalotos 'herkesin çıkarına olacak ve adil bir çözüm için görüşmelere hazır olduklarını' da belirtti.

"Borçlarda indirim beklemesin"

Avrupa'nın ise Syriza zaferine yönelik kaygıları var.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Yunanistan'ın borçlarına dair taahhütlerinde bir indirim bekleyemeyeceğini belirtti. Juncker bunun "komisyonun radarında olmadığını" söyledi.

Euro Grubu Başkanı Jeroen Dijsselbloem de Avrupa'da, Yunanistan'ın borçlarıın silinmesine yönelik çok küçük bir destek olduğunu söylemişti.

Almanya hükümet sözcüsü Steffan Seibert de, Yunanistan'ın ekonomik toparlanmayı sürdürecek önlemleri alması gerektiğini belirtti.