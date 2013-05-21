Swoboda'dan hükümet ile işbirliği iddialarına yalanlama

Strasbourg'da düzenlenen AP Genel Kurul toplantısına katılan Hannes Swoboda, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, "Türk hükümetiyle işbirliği yaptığı, bir cemaate yakınlık ve eşinin çalıştığı firmanın Türkiye'deki yatırımlarına" ilişkin iddialara karşılık "Ben tartışmayı seviyeli tutmak istiyorum. Belki bu ifadeleri kullananların seviyeleri böyle olabilir ama bu kesinlikle benim seviyem değil. Her türlü ifade ve eleştiriyi kabul ederim fakat yalan olanları kabul etmem mümkün olamaz" dedi.

Alternatif enerji kaynaklarının kullanımının önemine değinen Swoboda, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir basın mensubunun CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaşadığı polemiğin ardından Türkiye'de bazı basın yayın organlarında çıkan kendisiyle ilgili "Türk hükümetiyle işbirliği yaptığı, bir cemaate yakınlık ve eşinin çalıştığı firmanın Türkiye'deki yatırımlarına" ilişkin iddiaları sorması üzerine Swoboda şöyle konuştu:

"Ben tartışmayı seviyeli tutmak istiyorum. Belki bu ifadeleri kullananların seviyeleri böyle olabilir ama bu kesinlikle benim seviyem değil. Her türlü ifade ve eleştiriyi kabul ederim fakat yalan olanları kabul etmem mümkün olamaz."