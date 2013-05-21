T24 LogoT24 Logo
Politika

Swoboda'dan hükümet ile işbirliği iddialarına yalanlama

Swoboda: Her türlü ifade ve eleştiriyi kabul ederim fakat yalan olanları kabul etmem

21 Mayıs 2013 22:52

Strasbourg'da düzenlenen AP Genel Kurul toplantısına katılan Hannes Swoboda, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, "Türk hükümetiyle işbirliği yaptığı, bir cemaate yakınlık ve eşinin çalıştığı firmanın Türkiye'deki yatırımlarına" ilişkin iddialara karşılık "Ben tartışmayı seviyeli tutmak istiyorum. Belki bu ifadeleri kullananların seviyeleri böyle olabilir ama bu kesinlikle benim seviyem değil. Her türlü ifade ve eleştiriyi kabul ederim fakat yalan olanları kabul etmem mümkün olamaz" dedi.

Alternatif enerji kaynaklarının kullanımının önemine değinen Swoboda, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir basın mensubunun CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaşadığı polemiğin ardından Türkiye'de bazı basın yayın organlarında çıkan kendisiyle ilgili "Türk hükümetiyle işbirliği yaptığı, bir cemaate yakınlık ve eşinin çalıştığı firmanın Türkiye'deki yatırımlarına" ilişkin iddiaları sorması üzerine Swoboda şöyle konuştu:

"Ben tartışmayı seviyeli tutmak istiyorum. Belki bu ifadeleri kullananların seviyeleri böyle olabilir ama bu kesinlikle benim seviyem değil. Her türlü ifade ve eleştiriyi kabul ederim fakat yalan olanları kabul etmem mümkün olamaz."

ETİKETLER

swobodakılıçdaroğluyalanlama

İlgili Haberler

AP Sosyalist Grup Başkanı Swoboda: Kılıçdaroğlu ile görüşmeyi ben iptal ettim

Swoboda: Ben ev sahibiydim ve CHP belli kurallara uymaya alışmalı bence. Bu fikirler düşünceler hakkında bir tartışma değil

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24