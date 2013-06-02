T24 LogoT24 Logo
Gündem

Swoboda'dan Erdoğan'a uyarı: Derhal projeyi durdur

Avrupa Parlamentosu (AP) Sosyalist Grup Başkanı Hannes Swoboda Taksim Gezi Parkı'nda yaşanan olaylarla ilgili Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a uyarıda bulundu

02 Haziran 2013 13:31

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başbakan Erdoğan ile Esad'ı karşılaştırmasının ardından çıkan tartışmalar ile Türkiye gündeminde uzun süre yer alan Avrupa Parlamentosu (AP) Sosyalist Grup Başkanı Hannes Swoboda, Twitter'dan takipçileri ile İstanbul'da ve çeşitli illerde yaşanan Gezi Parkı protestolarını değerlendirdi

Başbakan Erdoğan'a olaylardan polis müdahalesini çekme tavsiyesinde bulunan Swoboda, projenin de durması gerektiğini aktardı.

İşte Swoboda'nın o tweetler:

"Erdoğan, derhal İstanbul'da sivillerin üzerine saldıran güvenlik güçlerini ve olaylara neden olan projeyi durdurmalı"

"Türkiye hükümeti toplumsal barışa hizmet etmeli"\

ETİKETLER

swobodaerdoğabtwittersosyalistkemal kılıçdaroğlu

İlgili Haberler

AP Sosyalist Grup Başkanı Swoboda: Kılıçdaroğlu ile görüşmeyi ben iptal ettim

Swoboda: Ben ev sahibiydim ve CHP belli kurallara uymaya alışmalı bence. Bu fikirler düşünceler hakkında bir tartışma değil

Swoboda'dan hükümet ile işbirliği iddialarına yalanlama

Swoboda: Her türlü ifade ve eleştiriyi kabul ederim fakat yalan olanları kabul etmem

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24