Swoboda'dan Erdoğan'a uyarı: Derhal projeyi durdur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başbakan Erdoğan ile Esad'ı karşılaştırmasının ardından çıkan tartışmalar ile Türkiye gündeminde uzun süre yer alan Avrupa Parlamentosu (AP) Sosyalist Grup Başkanı Hannes Swoboda, Twitter'dan takipçileri ile İstanbul'da ve çeşitli illerde yaşanan Gezi Parkı protestolarını değerlendirdi

Başbakan Erdoğan'a olaylardan polis müdahalesini çekme tavsiyesinde bulunan Swoboda, projenin de durması gerektiğini aktardı.

İşte Swoboda'nın o tweetler:

"Erdoğan, derhal İstanbul'da sivillerin üzerine saldıran güvenlik güçlerini ve olaylara neden olan projeyi durdurmalı"

"Türkiye hükümeti toplumsal barışa hizmet etmeli"