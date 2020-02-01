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Suudi şirketin projesi için DİSK’in arsası kamulaştırıldı, Ensar Vakfı’nın arsasına dokunulmadı

"Gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideriz"

01 Şubat 2020 08:15

Suudi şirketiçeşme kamulaştırılan arazi’un projesi için İzmir’in Urla Zeytineli Köyü’nde 333, Çeşme Alaçatı’da 178 adet olma üzere toplam 511 parsel hakkında “acele kamulaştırma” kararı alındı. Zeytineli'de kamulaştırılan 68 dönüm arazinin tapusu, yaklaşık 40 yıldır Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) elinde bulunuyordu. Aynı bölgede bulunan iktidara yakın Ensar Vakfı'na ait denize sıfır araziye ise dokunulmadı. 

DİSK, 12 Eylül darbesinde el konulan, SGK tarafından kullanılan genel merkez binasının iadesi için eylem yaptı. Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko kamulaştırmaya tepki gösterdi. Yasal yolla sonuna kadar mücadele edeceklerini, karara tepkilerini mitinglerle ortaya koyacaklarını söyledi. Beko şunları kaydetti:

“Böğürtlen mevkiindeki denize sıfır 68 dönümlük araziye, saray tarafından hukuk dışı bir biçimde el konmuştur. Birçok köylüye ait taşınmaz da aynı akıbete uğramıştır. Bu şekilde 500'ün üstünde parselin oluşturduğu uzun bir kıyı alanı kamulaştırılıp özel kişi ve kuruluşlara uzun dönemli kiraya verilecektir. Bu arada bazı kişi ve kurumlara ayrıcalık tanınıp kamulaştırma kapsamı dışında tutulduğu bilgileri var. Aynı bölgede Ensar Vakfı'na ait arazileri neden kamulaştırmadınız?”

"Gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideriz"

DİSK'in tüm yasal haklarını kullanacağını ifade eden CHP'li Kani Beko, “DİSK, arazinin tekrar işçilere verilmesi için gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar hak arayışını sürdürecektir” diye konuştu.

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