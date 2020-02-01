Suudi şirketin projesi için DİSK’in arsası kamulaştırıldı, Ensar Vakfı’nın arsasına dokunulmadı

“Böğürtlen mevkiindeki denize sıfır 68 dönümlük araziye, saray tarafından hukuk dışı bir biçimde el konmuştur. Birçok köylüye ait taşınmaz da aynı akıbete uğramıştır. Bu şekilde 500'ün üstünde parselin oluşturduğu uzun bir kıyı alanı kamulaştırılıp özel kişi ve kuruluşlara uzun dönemli kiraya verilecektir. Bu arada bazı kişi ve kurumlara ayrıcalık tanınıp kamulaştırma kapsamı dışında tutulduğu bilgileri var. Aynı bölgede Ensar Vakfı'na ait arazileri neden kamulaştırmadınız?”

"Gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideriz"

DİSK'in tüm yasal haklarını kullanacağını ifade eden CHP'li Kani Beko, “DİSK, arazinin tekrar işçilere verilmesi için gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar hak arayışını sürdürecektir” diye konuştu.

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