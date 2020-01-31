İkinci çılgın proje Çeşme’ye: Acele kamulaştırılan arazide Suudi şirketin proje hazırladığı ortaya çıktı

Proje, şehirciliğe ve yasalara uygun değil

Proje ile ilgili ilk tepki Mimarlar Odası İzmir Şubesi'nden geldi. Şube Başkanı Halil İbrahim Alpaslan, “acele kamulaştırma” kararlarını ve söz konusu bölgenin “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi” ilan edilmesini yakından takip altına aldıklarını açıkladı. Alpaslan, şunları kaydetti:

“Bu kararların peşi sıra gelinen nokta, uzun zamandır kapalı kapılar ardında bu alanlar hakkında tasarruflarda bulunulduğu ve alanların yoğun yapılaşmaya açılması çalışmalarının başlamış olduğunu göstermektedir. Gerek mimarlık ve şehircilik ilkelerine, gerekse yasalarımıza uygun olmadığını düşünüyoruz.”

Oran: Çeşmelinin hakkını yedirmem

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, hükûmet ve valiliğin kendisine hiçbir bilgilendirmede bulunmadığını söyledi. Oran “Çeşme'nin ve Çeşmelinin haklarını kimsenin, özellikle de yabancıların ham yapmasına veya bu konuda spekülasyon yapılmasına göz yummam, yumamam. Buna müsaade etmem. Projeye ilişkin düşüncemi, partimin yetkili kurullarının, değerlendirmeleri ve bakanlığın yapacağı bilgilendirmenin ardından kamuoyumuzla paylaşacağım” dedi.