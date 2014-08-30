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Dünya

Suudi Kralı Abdullah'tan IŞİD uyarısı: Avrupa'ya ve ABD'ye sıçrayacağından eminim

Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdülaziz, dünyanın Irak Şam İslam Devleti tehdidine karşı birleşmesi gerektiğini söyledi

30 Ağustos 2014 22:25

Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdülaziz, dünyanın Ortadoğu'daki IŞİD tehdidiyle yüzleşmemesi durumunda, örgütün Avrupa ve ABD'ye ulaşacağını söyledi.

Radikal.com.tr'nin haberine göre, ülkesinde büyükelçileri ağırayan Kral Abdullah’ın konukları arasında ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin de bulundu.

Kral Abdullah resepsiyonda yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı: “Terörizm sınır tanımıyor ve tehlikesi Ortadoğu’nun dışındaki birkaç ülkeyi de etkileyebilir. Cihatçıların kafa kestiğini ve sokaklarda çocuklara bunları sergilediğini görüyoruz. Onların neler yaptıkları ve neler yapabilecekleri bir sır değil.

Sizden bu mesajı liderlerinize iletmenizi rica ediyorum: Şeytanî bir güç olan terörizmle, bilgelikle ve hızlı bir şekilde savaşılmalıdır. Eğer ihmal edilirse, terörizmin bir ay sonra Avrupa’ya ve iki ay sonra ABD’ye sıçrayacağından eminim.”

 

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