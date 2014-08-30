ABD IŞİD'i yine vurdu

ABD ordusu Musul Barajı yakınlarındaki IŞİD hedeflerine dört yeni hava saldırısı düzenledi. Bu, Washington'un 8 Ağustos'tan beri IŞİD'e karşı 110'uncu hava operasyonuydu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Amerikan savaş uçaklarınca düzenlenen saldırılarda Irak Şam İslam Devleti IŞİD'e ait dört silahlı araç ve üç destek aracının yok edildiğini, bir diğer silahlı aracın da hasara uğratıldığını açıkladı.

Operasyonda görev alan tüm uçaklar daha sonra bölgeden güvenli biçimde ayrıldı.

CENTCOM, ABD ordusunun 8 Ağustos'tan bu yana Irak'ta 110 hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

'Maliyet günlük 7,5 milyon dolar'

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise Irak'taki operasyonun maliyetiyle ilgili bir açıklama yaptı. Buna göre 16 Haziran tarihini başlangıç olarak kabul eden Pentagon geride kalan 71 günde, IŞİD'le mücadele etmek için 532 milyon dolar harcadı. Bu, günde ortalama 7,5 milyon dolara denk geliyor.

Maliyet, başlıca keşif ve saldırı uçaklarının yakıtı, operasyonda atılan füzeler ve kullanılan diğer silahlarla personelin giderlerinden oluşuyor.

'ABD içinde tehdit yok'

Washington yönetimi, IŞİD'ın ABD topraklarına yönelik belirli bir tehdidi bulunduğuna dair ellerinde şu anda bir bilginin olmadığını belirtti.

ABD İç Güvenlik Bakanı Jeh Johnson, yaptığı açıklamada İngiltere'nin Suriye ve Irak'taki gelişmelerle bağlantılı olarak ülkedeki 'terör tehdidi' seviyesinin 'ciddi'den 'çok ciddi'ye yükselttiğini hatırlatarak, bu konuda İngiltere İçişleri Bakanı Theresa May'ye görüştüğünü bildirdi.

Bakanlığının, yurtdışından kaynaklı tehditlere yanıt olarak son haftalarda özellikle havaalanlarında güvenliğin artırılması gibi aldığı tedbirlere değinen Johnson, "ABD hükümetinin Irak ve Suriye'deki mevcut durum hakkında derin endişe duyduğunu ve koşullar gerektirdiği takdirde ciddi ve özenli bir biçimde gerekli iç güvenlik tedbirlerini değerlendirmeye ve hayata geçirmeye devam edeceklerini" belirtti.

'Alarm seviyesinde değişiklik düşünülmüyor'

Amerikalı yetkililer, Suriye ve Irak'taki yabancı savaşçılardan İngiliz ya da diğer Avrupa ülkeleri pasaportlarına sahip olanların, ABD'ye kolayca girebilmesinden kaygı duyuyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest da günlük basın brifinginde, "Bu, ABD'nin üzerinde odaklandığı bir tehdit. Bu tehdide karşı koymak ve zayıflatmak için hem İngilizlerle hem de Avrupa'daki diğer müttefiklerimizle yakın koordinasyon halindeyiz" dedi.

Earnest, ABD'nin terör alarmı seviyesini yükseltme yönünde bir planın şu anda bulunmadığını da kaydetti.